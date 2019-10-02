驚！車門大開行駛…她嚇壞抱扶手怕飛出去　基隆客運：潮濕害的

記者孫于珊／基隆報導

車門大開行駛超危險！一輛基隆客運9月29日晚間6時許，車門多次開啟後，行駛途中竟突然彈開，而司機當下沒立即發現繼續駕駛，造成車內乘客恐慌。其中一名女高中生嚇得緊抓扶手，拿出手機錄影存證；她的媽媽更將此影片PO網，痛批司機忽視安全！基隆客運公司對此回應，是防夾裝置一度感應異常所致。

▲基隆客運公車行駛過程中，後車門突彈開嚇壞乘客。（圖／翻攝自臉書《北海岸全民聯盟公社》）

據了解，女學生在基隆補習，當天下課搭客運要回到新北金山住家，由於當時車內乘客眾多無座位，她只能站在車門邊，不料行駛途中，車門似乎中了邪，多次開啟後，就均未關上，膽小的她嚇到不敢出聲，儘管沒關後車門時間只有一站的距離，她還是將這驚悚過程錄影下來，回家找媽媽抱怨訴苦。

媽媽認為安全問題不能開玩笑，氣憤將畫面PO上自己個人臉書及社團《北海岸全民聯盟公社》，貼文寫道：「基隆客運的司機大哥您在想什麼？您忘了基隆市區發生過女學生甩出車外事件嗎？車門並沒有壞掉，您車門大開的開車，讓我們膽戰心驚，不要問我那一輛，負責任的公司可以調監視器，於19點左右到站的車班很好認吧，不負責任的公司，官官相護，我投訴有用嗎？」

▲女學生媽媽得知後氣壞，PO文怒批基隆客運公司及司機。（圖／截自臉書《北海岸全民聯盟公社》）

對此，基隆客運公司業務部組長林光正表示，當晚司機在武嶺街開啟雙門上下乘客，關閉車門啟動車輛時，後門因車門防夾裝置感應異常突然彈開，但在抵達下一站時，再次關閉車門就恢復正常了。

他解釋，由於基隆往金山路線長年行經沿海及潮濕路段，偶有電子裝置發生異常情形，後續也已全面安排車輛進廠檢修保養，也鄭重提醒司機要多加注意行車安全。同時呼籲民眾在搭乘時，如遇到車輛異常情形，可立即向司機反映，讓受過專業訓練的司機適時作處置，請民眾放心搭乘。

▼因基隆往金山路線長年行經沿海及潮濕路段，電子裝置偶有異常，公車後車門才突彈開。（圖／記者孫于珊翻攝）

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