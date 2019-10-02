回擊中美脫鉤論　崔天凱：這樣做不可理喻

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館網站）

記者陳政錄／綜合報導

面對中美經貿爭端僵持不下，日前更傳出美方有意限縮中資企業在美上市等訊息，中國駐美大使崔天凱在日前受美媒訪問時指出，中美「脫鉤」不符合任何一個國家的利益。這樣做不可理喻，也不利於全球經濟發展。

崔天凱表示，改革開放40年來，中國從美國、歐洲以及國際組織那裡學了很多規則，努力遵守並基於這些規則與其他國家開展合作和競爭。

▲中美貿易戰影響層面廣大。（圖／路透）

但他話鋒一轉，直言「如今這些規則的製定者想要改變玩法，對此中方沒有異議，因為規則也應與時俱進。但應該讓所有國家參與進來，就如何制定新規則進行探討，這樣才能平衡照顧各國利益。新規則不能僅由一兩個國家說了算，既然是國際規則，就應由世界各國共同制定。」

崔天凱進一步表示，保護知識產權是中美企業的共同訴求，也應是兩國的合作領域之一。中國在知識產權保護方面已製定了一整套法律法規，並正努力更有效地執行落實。

對於美方對華企業投資設限，他指出，中方一直要求美方解除對中國投資的限制，因為只有這樣才符合中美兩國的共同利益。崔天凱重申，中國無意挑戰或試圖取代任何其他國家，中國對全球主導地位或霸權也沒有興趣。中美雙方仍缺乏互信，兩國都需努力加強對彼此的了解。