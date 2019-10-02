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貿協首度籌組日韓珍奶拓銷團　粉圓商機上看310億

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▲▼貿協籌組日韓珍奶拓銷團將於明日出發。（圖／記者余弦妙攝）

▲貿協籌組日韓珍奶拓銷團將於明日出發，貿協行銷專案處處長吳俊澤(左1)、外貿協會秘書長葉明水(中)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

珍奶潮流席捲日本，已在當地成功製造台灣珍奶文化意象，為延續商機協助台灣持續爭取手搖飲料的市場大餅及拓銷東北亞市場，外貿協會將在明(3日)天出發，率領21家手搖飲料廠商，前進東京、大阪、福岡3大城市，除舉辦洽談會外，也將參訪在地店家、飲料店等，外貿協會秘書長葉明水表示，此次貿協首度組團赴日拓銷，將有助臺商打入日商供應鏈，預期將再度引發新一波日本珍奶風潮。

根據行政院農委會資料，今年1月至8月間台灣粉圓對日出口值達2679萬美元，相較於去(2018)年同期（237萬美元）成長了10倍之多。貿協行銷專案處處長吳俊澤更透露，其實「1塊錢的粉圓可以創造至少7塊錢的經濟效益」，也代表著光是從數據來看，從粉圓利潤來算，光是粉圓可以創造出的利潤就可以到達10億美元之多。

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葉明水指出，此次貿協組團赴日拓銷網羅原物料、包裝材料、設備及整店輸出各領域廠商。產品豐富多元，其中超過7成(15家)為原物料廠商，包括：近期相當流行的冷凍即食粉圓、受日本市場青睞的寒天晶球(粉圓)、添加膠原蛋白的粉圓、冬瓜茶沖泡粉等，而各家廠商也準備許多尚未於日本市面上的新品，如仙草原汁及薑黃紅茶原料。

另外，葉明水提到目前洽談會每場皆有超過70位買家報名，大阪站買主數超過百人，不少知名當地日商均派員前來採購，東京站有永旺集團AEON報名，其他包括發源自京都衹園商店街的辻利茶舗、日本市佔率最高連鎖家庭式餐廳Joyfull、在日本約有830家分店的神戶物產業務超市等，更有買家遠從名古屋慕名而來。

葉明水強調，洽談之餘貿協也安排參訪當地銷售進口食品之通路（超市、百貨公司、購物商場等），並拜會食品進口商、在地餐廳及飲料店等，包括近期日本流行的黑糖珍奶及生珍奶(意指現場新鮮製作的粉圓)店。活動舉辦前，也會在3大城市透過當地媒體採訪等管道強力放送，提高臺灣珍珠奶茶產品曝光度，全方位宣揚臺灣珍奶文化。

最後，貿協強調，目前全球對於珍奶的喜愛程度越來越高，光是從台灣的珍奶品牌來看就可以知道，COCO在全球的店數就達3500家；日出茶太則是有2500家；貢茶則是有1500家，且這些店鋪數還在持續擴展中，這也都將成為台灣的軟實力。

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