高雄分署法拍！執行官「直播叫賣」狂撈1752萬…民眾直呼：賺到了

記者吳奕靖、洪靖宜、廖安莘／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署於1日下午3時，舉辦「123聯合拍賣會」，此次拍賣會上最大的重頭戲為小米系列商品，吸引眾多民眾前來搶購，現場人山人海擠爆高雄拍賣區，買氣超旺！並首次由分署長葉自強擔任拍賣官，親自落槌拍定紅米手機，而民眾從葉分署長手中接到得標手機，直呼「太光榮了！」

▲行政執行署高雄分署舉辦法拍，現場人山人海。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

為炒熱現場買氣，此次拍賣會由超活潑的行政執行官，帶著小拍寶助理擔任直播主，吸引網友加入直播並到場搶購。現場人氣爆棚，以低價搶拍到全新小米商品的民眾都表示「賺到了！」此外，這場拍賣會共替國庫進帳1752萬6560元。

高雄分署指出，本次拍賣會上的重頭戲小米手機、行動電源、快充充電器、掃地機器人、空氣淨化器、變頻落地扇、感應夜燈等熱門家用電器，義大利進口精品女包新品與車輛等拍賣商品，共計以12萬9300元拍定。

除了上述拍賣物件外另有：一筆尖美百貨公司攤位以1457萬5千元拍定，高雄市大豐二路建物以202萬7,260元拍定，高雄市三民區大順段土地以79萬5千元拍定。

最後，高雄分署提醒民眾，11月份的聯合拍賣日將於11月5日下午3時舉行，至於拍賣詳細資訊請至法務部行政執行署高雄分署網站查看。另高雄分署於12月份搬新家，因此12月份的聯合拍賣將改在苓雅區政南街2號舉辦，屆時再歡迎舊雨新知到高雄分署捧場。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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