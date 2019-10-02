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只差半年...漁工來台12年！為家計忍臭睡船艙慘遭壓死　友泣：就快回家了

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▲▼南方澳斷橋罹難漁工impang。（圖／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提供）

▲第四名被發現的菲律賓籍漁工再過半年就能返鄉，卻客死異鄉，讓人相當不捨。（圖／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提供）

記者陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生嚴重坍塌，不僅壓毀3艘漁船，還導致6名外籍漁工失聯，而目前已尋獲4名漁工遺體，還有2名仍處於失聯狀態，搜救人員仍持續搜索中。其中第4名被找到的菲律賓籍漁工IMPANG GEORGE JAGMIS已有12年資歷，年資將滿，再過半年他就能回家團圓，但卻因為這起意外客死他鄉，也讓人不禁鼻酸。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華得知消息後心情也相當沉重，她表示，菲律賓籍的IMPANG GEORGE JAGMIS現年47歲，12年前他為了家計獨自離鄉來台擔任新台勝1號的船員，且也是工會的監事，平時雖然內向，但卻很熱心，對於工會的事務也經常出面協助。

▲▼宜蘭南方澳跨海大橋倒塌，第四具遺體上岸。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭南方澳跨海大橋倒塌，2日上午8時45分左右發現菲律賓籍漁工遺體。（圖／記者游芳男攝）

另外，IMPANG GEORGE JAGMIS也相當有領導能力，來台沒多久就被升職當領班，每個月除了基本底薪外，還有額外的加給，通常可領到3萬5左右的薪水，此外，表現好也能有獎金可領。

不過，就算IMPANG GEORGE JAGMIS領再多的薪水，他仍相當節儉，不像其他漁工會為了能夠睡得舒適，而在岸上租屋，反而是睡在又冷又臭的船上，只為了多寄錢回家讓妻子過上好生活。

更令人不捨的是，IMPANG GEORGE JAGMIS年資將屆滿12年，2020年4月就能夠返鄉返鄉，只差了半年他就能與家人團圓，如今卻因為這起斷橋意外客死他鄉，也讓人聞之鼻酸。

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