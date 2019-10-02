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南方澳斷橋／曾因職災躺3月...痊癒沒1年！外籍漁工魂斷船上　她淚：心都碎了

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記者陳韻如、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分發生崩塌！崩落的橋體硬生生將停泊在下方準備加油的3艘漁船壓損，釀成近20人傷亡，其中5名失聯的外籍移工遺體被陸續找到，仍有1人失聯。據了解，其中一名身亡的印尼籍移工Ersona才剛剛當選宜蘭縣漁工職業工會幹部，2018年職災傷勢復原才不到一年，如今卻發生這樣的憾事。

▲▼ 南方澳斷橋／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華。（圖／東森新聞）

▲▼宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華掩面流淚。（圖／東森新聞，下同）

南方澳大橋斷裂崩塌重壓3艘漁船，警消人員獲報後趕抵現場，陸海空三軍也全出動投入救援，陸續將5名失聯的外籍移工救出，前2名外籍漁工先後於靠近豆腐岬橋下的受困船隻附近被發現，第3名漁工是在13號碼頭事故地點前10公尺被尋獲，第4名漁工則是在離8號碼頭外前方100公尺處的消波塊被發現，第5名漁工則在斷橋下方被發現。

▲▼ 南方澳斷橋／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華。（圖／東森新聞）

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，其中一名身亡的印尼籍漁工Ersona來台時間長達5年，才剛當選工會幹部，平時個性開朗，是大家的開心果。聽聞Ersona的死訊，她忍不住落淚，語帶哽咽地表示，「我心都碎了」！

李麗華表示，Ersona 2018年8、9月間出海工作時，坐在機械手臂底下補破網，沒想到機械手臂卻突然砸下，導致他頭部被砸傷，手臂、左腿也骨折，必須躺在床上休養3個月，所幸船東仍持續支付薪資，讓他生計無虞。

她提到，當時Ersona為了家中生計，傷勢才好轉便重回職場，孰料，如今卻遭此憾事，而Ersona的家屬聽聞消息後也感到十分焦慮。李麗華希望能透過政府部門協助漁工家屬來台辦理後事，也將積極替罹難漁工申請國賠。

▲▼ 南方澳斷橋／宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華。（圖／東森新聞）

▲李麗華感到相當悲痛，直說Ersona是大家的開心果。（圖／東森新聞）

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