紅白酒、啤酒通通喝得到！星巴克打造信義區全新最時髦地標

▲星巴克台北時代門市全新開幕。（圖／記者曾婉婷攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

領先日韓市場，星巴克台灣首間導入「氮氣系列」飲品及「新鮮現烤」的台北信義區時代門市，於今天（10/2）正式開幕，吸引許多消費者矚目。同時，其也是星巴克目前酒類品項最齊全的門市，除了紅白酒、氣泡酒，還首度開賣芙蓉花神艾爾啤酒，期望拓展不同消費族群來客。

星巴克台北時代門市重新改裝擴店開幕，不僅為台灣首間導入「氮氣系列」飲品的門市，也是星巴克全球第二間導入「新鮮現烤」專案的門市，全部以來自法國直送的原料於門市解凍與烤焙，全品項共12款，價格介於70～150元，包含可頌、杏桃塔、蘋果派等。

星巴克指出，觀察到台灣消費者喜愛熱食，因此於台北時代門市首度導入新鮮現烤糕點，預計今年底前會再台北導入一家門市，而明年目標期望能拓展至30間門市。至於目前有販售酒類商品的門市加上台北時代店共有5間，但台北時代店品項最為齊全，共有6種選擇。

至於「氮氣系列」飲品飲品共有四款，包含「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」等，並將氮氣冷萃黑咖啡飲品拓展「氮氣牛奶」、「氮氣茶」系列。預計台北時代門市開幕能帶動來客增加2成，業績成長1～2成。

星巴克指出，目前已有75家門市導入氮氣冷萃咖啡，且單店業績都可較其他門市成長2成。因此看好後市，除了於今年底將突破100家門市導入氮氣冷萃咖啡外，全新的氮氣系列四款飲品，也預計將陸續導入不同門市販售。

另外，為歡慶台北時代門市開幕，星巴克推出一系列活動，包含至10月27日前於該店消費滿額即贈送限量收納袋或保溫保冷袋，加碼回饋只要持台北時代百貨當日全館消費滿1000元發票，即可至館內兩家星巴克門市享有飲品買一送一優惠。

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