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只限10月！舊手機用不到快回收　環保署要送8支iPhone

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▲▼環保署舉行回收手機三步驟 10月回收一起GO記者會。（圖／環保署提供）

▲環署提醒民眾回收手機時，要記得三步驟「檢」、「刪」、「排」。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（2日）指出國人每年購買約600萬支手機，但汰換下來的手機約有50%以上還留在家中當備用，或擔心個資外洩問題不願丟棄，為促進資源循環，祭出民眾只要回收舊手機，就有機會獲最新的iPhone11。

依環署資料庫統計，108年全國清潔隊回收的舊手機約35萬支。廢棄物管理處根據日本環境省研究報告統計指出，每回收1000支手機經處理後，可提煉出金46g、銀275g、鏑24g、銦4g、釹467g及鉭84g等貴金屬，這些稀有金屬的產值約新台幣8萬元，而2020東京奧運的獎品將以手機回收提煉出的金屬製作。

請繼續往下閱讀...

廢棄物管理處說明，廢手機內含稀有金屬，再利用價值高，回收手機可促進循環經濟，為鼓勵民眾多回收舊手機，訂定每年10月為手機回收月，今年《首部曲-收好抽滿》活動將展開，參加的人還有機會獲得iPhone11。

▲▼環保署舉行回收手機三步驟 10月回收一起GO記者會。（圖／環保署提供）

▲廢棄物管理處說明，廢手機內含稀有金屬，再利用價值高。（圖／環保署提供）

民眾只要10月份期間在指定時間至各縣市環保局指定的回收點（至少60場以上活動，及50處常駐點）回收即可兌換摸彩券，上網登錄後，將在11月中旬抽出8名iPhone手機幸運得主，8支手機包括4支iPhoneXR、4支iPhone11，每人限一次抽獎機會，活動詳情請至環署生活廢棄物質管理資訊系統查詢。

最後環署也提醒民眾回收手機時，要記得三步驟「檢」、「刪」、「排」，第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機;第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩；將手機設回原廠設定或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個資的方式;第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道，才能安心。

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