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全面檢測！　高雄1396座橋樑　林園「汕尾橋」被點名要改善

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▲▼市長韓國瑜參加高雄流行音樂中心ic 啟用。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市長韓國瑜針對橋樑安全說明。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，此次意外也讓各地橋梁是否都有固定安全檢測引發高度關注，高雄市長韓國瑜2日出席活動時，也請工務局長吳明昌出面說明目前高雄橋樑檢測狀況。吳明昌說，今年橋樑已檢測完畢，只有一座林園汕尾橋須改善，會請相關單位來做加強檢測。

南方澳跨港大橋發生坍塌意外，身為國民黨總統參選人及高雄市長的韓國瑜表示，已跟宜蘭縣長通過電話，請機要秘書轉達需要高雄市政府協助什麼，千萬不要客氣，「我們非常願意來協助宜蘭縣政府。」

▲▼市長韓國瑜參加高雄流行音樂中心ic 啟用。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市政府工務局局長吳明昌。（圖／記者賴君欣攝）

不過斷橋意外，顯得平時檢測工作相當重要，韓國瑜表示，今日已經正式交代工務局、消防局針對高雄市所有的橋樑、港隧道、危樓，還有地下管線全面性清查，也特別請高雄市政府工務局局長吳明昌向市民說明，目前高雄市橋樑檢測狀況。吳明昌說，目前高雄市總共有1396座橋樑，依規定每年都要進行檢測，今年已經全數檢測完成。

不過吳明昌也提到，「有一座橋樑是需要改善的就是林園汕尾橋，目前也已經規劃在年底前發包改善，至於其他單位權管的我們會再函請各相關單位來加強檢測，像是過港隧道不是高雄市府來負責檢測的，那我們也希望港務公司要做一個例行性的加強檢測。」

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