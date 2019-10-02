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南方澳斷橋港務公司4聲明　罹難者每人賠500萬、3年內完成重建

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▲▼南方澳斷橋尋獲第四具遺體。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳斷橋尋獲遺體。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

南方澳大橋1日上午無預警倒塌，中央事故應變小組，於事發1小時內緊急成立，由交通部黃政務次長玉霖坐鎮指揮，分別於10月1日14時及17時召開2次執行會議，並於10月2日上午8時30分召開第三次會議。港務公司針對救災進度進行4點說明。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

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▲南方澳大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

港務公司表示，目前有10人獲救，其中2人重傷，罹難4人，尚有2人失聯，搜救工作持續進行，全力尋找失蹤者。港務公司今日將拜會傷者情況並給予家屬補償慰問，另有關針對外籍漁工賠償權益會盡速辦理，罹難者部分預計補償500萬元。

港務公司說，調查工作持續進行，國防部將於今日配合消防署、國防部及港務公司執行水下作業，調查小組將會保存證據後再進行結構拆除工作，並辦理緊急採購，請公路總局協助重建工程規劃發包及施工，目標3年內完工啟用。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌現場。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳大橋崩塌現場，2日將進行水下作業，清出航道。（圖／記者宋良義攝）

港務公司說，為盡速提供漁民作業，待橋樑拆除及船舶移除作業後，規劃設置臨時航道，供漁船進出，並設置水道警示標誌，儘快完成適航測試後開放通行；蘇澳港亦提供10~13號碼頭，提供作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭。

港務公司說，交通部運研所定期辦理橋樑檢測追蹤及考核評比，105年檢測報告也已公佈，另外港務公司將彙整101年後接手維管南方澳大橋之檢修紀錄，進一步查明原因，並配合司法單位接受調查，如有疏失將會究責，現場亦有專家持續監控橋梁狀況，確保搜救工作安全。

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