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陳杰宣布以無黨籍參選　彰化藍營分裂衝擊立委選情

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▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨前立法委員陳杰2日宣布以無黨籍投入彰化市第二選區立法委員選舉，成立競選總部，打出「杰有力」的口號，願意做大聲公為鄉親謀福利，此戰將和國民黨提名的現任議員張瀚天直球對決，衝擊到藍軍選情，也讓即將迎戰的民進黨現任立委黃秀芳，握了勝選的入門票。

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳杰向地院申請假處分要求排除張瀚天參選資格。

陳杰61歲，為現任中華民國全國總工會理事長，曾任彰化縣縣議員、彰化市市長、第5-7屆立法委員、國民黨中央委員等職，深根基層數十年，也投入國民黨立委初選5月間陳杰還因為不滿對手現任縣議員張瀚天年輕時曾涉入毒品案，到地院提聲請假處分，要求暫停黨內初選，呼籲中央黨部同時啟動排黑條款，依規定排除張瀚天參選資格，但民調初選結果，由張瀚天勝出。

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳杰打出勞工的立委。

當過8屆國民黨代表陳杰，曾多次建言黨中央要主席吳敦義切勿自肥「排不分區第一位」，也請出柱姐到艱困選區迎戰，面對此次的執意出馬參選，陳杰表示不是「個人榮辱」，而是要為「彰化人民要回做國家主人」的一場硬戰，也已經做好要被開除黨籍的準備，更需要鄉親「杰力相挺」。

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

為了一千萬台灣勞工的尊嚴生計及彰化花壇芬園的未來，陳杰說，他當然承擔，做鄉親的大聲公，不與企業政治交換，只為基層改變生活，希望台灣加油。

至於陳杰參選，會對選情會造成多大衝擊？張瀚天表示，他對選情審慎樂觀，相信民眾的眼睛是雪亮的，大家要看到的是新的選戰、新的願景，他也會不斷朝這個方向去努力，腳踏實地、謙卑的爭取民眾認同支持。

▲張瀚天（前排中）呼籲黨內團結。（圖／ETtoday資料照）

▲張瀚天（前排中）呼籲黨內團結。（圖／ETtoday資料照）

黃秀芳也說，民主社會尊重每個參選的選擇，前立委陳杰地方實力很好，秀芳會更加努力，以政績及服務爭取更多選民的支持；秀芳在這三年多爭取中央治水、教育建設經費、大埔截水溝拓寬經費及彰化市各項休憩步道，對於這次選舉也是希望每個參與人，以建設地方、公共議題討論，進行良性的競爭。

▲陳杰宣布以無黨籍參選立法委員。（圖／記者唐詠絮攝）

▲民進黨立委黃秀芳希望良性競爭。

而彰化縣國民黨部對陳杰以無黨籍參選，呼籲陳杰一切依照黨內初選機制走，立法委員彰化第二選區還有現任立法委員黃秀芳迎戰，既然張瀚天勝出，就應該盡全力輔選，這是一場硬戰，請他一切要以黨內大局為重，也建議陳杰如果執意要參選，也應該學柱柱姐到艱困選區搏戰，否則將報請考紀會，最重以開除黨紀處分。

腦公！你不可以賴帳喔

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