台灣面膜唯一得獎！董座坐陣「我的美麗日記」勇奪法國美妝奧斯卡

▲統一集團美麗事業部董事長高秀玲（圖右）親自督軍，統一集團董事長羅智先也每天晚上敷面膜，體驗美麗經濟。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林淑慧／台北報導

統一集團美麗事業再傳捷報！深受來台觀光客喜愛的「我的美麗日記」面膜，今年參與有「法國美妝奧斯卡」之稱的維多莉亞美妝大賞，在全球上千件參賽的美妝產品中勇奪最高評價，也是台灣面膜中唯一獲獎的品牌。

統一集團近年積極發展美麗事業，由董事長羅智先的夫人高秀玲擔任董座，親自督軍康是美、統一夢時代百貨等事業體；據了解，高秀玲不僅坐陣百貨的內訓課程，羅智先董事長為了體驗美麗經濟，也在太座建議下養成每晚敷面膜的習慣。

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統一美麗事業旗下的「我的美麗日記」面膜，今年六月登上法國時裝週的舞台，也首度報名參與今年首度報名有「法國美妝奧斯卡」之稱的維多莉亞美妝大賞，與全球知名美妝品牌競逐大獎肯定。

▲「我的美麗日記」面膜勇奪「法國美妝奧斯卡」之稱的維多莉亞美妝大賞，是台灣面膜中唯一獲獎的品牌。（圖／統一集團提供）

創辦於1997年的《Victoires de la Beauté》法國美妝奧斯卡獎，是國際美妝界最大的比賽，每年評比上千件美妝產品，採取「盲測」的方式評比，無品牌提示、無包裝等，讓消費者回歸到最純粹的使用體驗、保養效果、肌膚感受等，以符合真實消費者使用的感受來評比獎項。

統一集團主管表示，「我的美麗日記」品牌的參賽品項，分別為蜜若藍超能補水面膜、能亮雙激粹面膜、南極冰河醣面膜，三款面膜初次參賽，就通過高標準的盲測評選，一舉拿下美妝大賞榮耀。

其中，「蜜若藍超能補水面膜」是2019年8月的新品，一上市就奪下全球美妝最高榮耀，並且在台灣上市當月就榮登康是美面膜銷售冠軍,在台灣及法國都獲得消費者的優質肯定。

►台灣面膜得大獎，這款CP值很可以！