27歲OL「下海賣身」還債…心酸曝：錢全給了閨蜜！「結局神展開」一秒掉地獄

▲女孩被閨蜜騙錢慘賣身。（圖／翻攝自《現代快報》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省泰州市27歲女孩小影（化名）在網上認識一名叫「阿讓」女孩，和對方無話不談很快成了閨蜜，還時常跟好友抱怨自己命運多舛。說者無心，聽者有意，阿讓以找高人幫小影改命為由，騙了40多萬人民幣（約新台幣174萬元）揮霍一空，害毫不知情的閨蜜淪落夜場賣身還債。

據《現代快報》報導，外形靚麗的小影今年27歲，大學畢業後在公司上班，2016年在一個社交軟體上認識了「阿讓」。此時的她剛和男朋友分手，心情苦悶，於是和阿讓開始在微信上頻繁聊天，將對方當做自己的閨蜜，把自己和前男友的事情都說了，並一直抱怨自己命途多舛。

這時，阿讓說「自己認識一個高人」，可以幫忙請高人幫忙改運，其實所謂的高人是她杜撰的，拿到小影的生辰八字之後在網上搜索了一下，直接將算命軟體算的結果轉給了對方，沒想到就讓單純的好友深信不疑。

此後，小影將阿讓當成自己的精神寄託，從 2016 年到 2019 年間被陸續以改運、上香、念經、送小人、改感情運、改事業運、過節舞獅烏龍等理由騙了30多萬元人民幣（約新台幣130萬元）。

▲徐姓女子被逮捕。（圖／翻攝自《現代快報》）

今年 4 月份，小影家出了變故，媽媽手術住院，這下她實在沒有錢了，只好請求阿讓幫忙墊一點錢，之後會慢慢還。沒想到，不久後阿讓告訴她，墊付的錢是從網貸平台借的，利息非常高。

走投無路的小影不敢讓家人知道，只好白天正常上班，晚上去夜場陪酒，有時候被客人看中了，也會賣身以此賺錢還債。得知此事後，阿讓心生一計嚇唬說，「催債公司的人扮成客人找你服務，並且偷拍下了你的不雅影片和照片，如果再不還錢，就會將影片發給你父母和親朋好友。」

嚇壞了的小影今年 7 月到 9 月間陸續還了9萬多元人民幣（約新台幣39萬元）給阿讓，但因為利滾利還差10萬元民幣（約新台幣43萬元），眼看就到到了最後期限，實在想不出別的辦法，就到警局報了警。

接到報警後，警方迅速出擊，將網名「阿讓」的徐姓女子抓獲。徐女交代，自己專科畢業後一直處於無業狀態，家人給了60萬元人民幣（約新台幣261萬元）讓自己去英國留學，但她一直躲在國內，將所有錢揮霍一空，還欠了許多網貸，不敢和父母坦白的她，最終走上了這條違法犯罪的道路。

目前，案件仍在進一步偵辦中。

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