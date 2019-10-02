老婆意外慘死路中…2夫「先後出現」奪261萬賠償金　法官頭疼「都合法」！

▲鮑傳紅的妹妹鮑春紅提起姐姐的這段婚姻。（圖翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省盱眙縣2018年發生了一起慘烈的交通事故，造成1位女子慘死。經過多方協調，保險公司同意賠償死者的死亡賠償金、喪葬費以及精神撫慰金等共計60萬元人民幣（約新台幣261萬元）。就是這麼一大筆錢引發了2個合法老公出來爭搶，到現在都沒有結果。

據《央視》報導，當死者鮑傳紅獲賠的金額商定出來，眾人以為交通事故就要被解決時，一個名叫植順宏的男人出現了。他提供了一個當地法院出具的維持夫妻關係的《民事調解書》，稱自己是鮑傳紅的合法老公。另外一位名字叫做秦加山的男子卻拿出了結婚證，證明自己才是合法老公。這兩個看似都「合法」的老公，讓事故的賠償變得複雜起來。

原來，鮑傳紅有過兩段婚姻，她和第一任丈夫植順宏是在1985年結的婚，生下了兒子植強（化名）。鮑傳紅的妹妹鮑春紅提起來姐姐的這段婚姻，忍不住哽咽說，「當時姐姐根本就看不上植順宏，只是被父母逼迫，才答應了這門親事，而且結婚後沒少受植順宏的辱駡；夫妻倆總是吵架，日子過的磕磕絆絆。」

就這樣吵吵鬧鬧過了幾年後，鮑傳紅1992年6月終於忍不住向法院提起了離婚訴訟，隨後被江蘇省盱眙縣人民法院判決同意離婚。不過，由於單植順宏不服，當時的法官對兩人進行了調解。最後，鮑傳紅同意了復婚，接受了法院給的表明維持夫妻關係的《民事調解書》。

但好景不長，兩人復婚後沒多久，植順宏1993年6月發現老婆不見了。她不是一個人走的，是和曾經的國中同學秦加山一起離開的。秦加山回憶，他和鮑傳紅是在1992年底偶然相遇的，當時聽到對方說「已經離婚了」，便開始追求她，不久就談起了戀愛。

聽到男友1993年準備到常州市工作，鮑傳紅決意跟他一起去。秦加山說，兩人是1993年結的婚，由於法律意識不強，結婚時只是簡單地擺了婚宴，沒有領取結婚證，後來在2015年9月補辦了結婚證。

秦加山說，自己脾氣一向很好，「老婆不介意我的窮富，只是說我人好」。女兒惠惠（化名）2018年6月大學畢業了，在杭州找到了一份不錯的工作。原本以為一家人的好日子即將開始，沒想到7月鮑傳紅就出事了，老公和女兒都如遭雷擊。

▲老婆慘死，出現兩位合法老公。（圖翻攝自央視）

一方有著復婚的《民事調解書》，一方有著結婚證，植順宏和秦加山都認為自己才有資格處理鮑傳紅的善後事宜。對此，周圍人都認為，植順宏對鮑傳紅並很好，現在聽說她去世了，只是想過來分錢而已，「鮑傳紅跟秦加山已經過了20多年，他倆的婚姻才是有效的。」

起初，為了化解矛盾，秦加山還特意請來鮑傳紅的叔叔鮑義飛出面調解。鮑義飛最初拿出的調解方案是，60萬的賠償款扣除喪葬費等費用，剩餘部分由兩個孩子，也就是兒子植強和女兒惠惠平分。

江蘇省盱眙縣人民法院2019年7月對本案做出最終判決，判決鮑傳紅與秦加山的婚姻無效。這份判決確認了鮑傳紅與第一任丈夫植順宏的婚姻關係，也讓第二任丈夫秦加山失去了爭奪賠償款的資格。

對此，秦加山並不介意，但當聽說女兒是非婚生子女也得不到賠償時憤怒了，「老婆已經去世了，還在爭這個錢太沒意義了，讓兩個小孩一人一半就行了；但植順宏卻認為這賠償款應該分成三份，他和兒子各一份，我女兒一份。」

目前，這筆賠償款到底怎麼劃分，雙方還在爭議中。

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