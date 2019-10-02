農委會年砸百億抗氣候變遷　陳吉仲：現在不行動絕對來不及

▲陳吉仲（左）表示，氣候變遷正在改變，現在不行動絕對來不及。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（2日）召開「農業技術研發成果發表會」系列活動列車啟動記者會。農委會主委陳吉仲表示，氣候變遷正在改變，農業部門現在不行動絕對會來不及，預計每年將投入6億元因應氣候變遷，調適策略費用每年也超過100億元。

陳吉仲今天扮成列車長說，還是有些人不相信氣候變遷，所有部門中影響最嚴重的就是農業部門，要針對農糧作物防災等正在受影響部分，將研究成果到各地跟農民分享，並強調「調適」是非常重要的一環。

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陳吉仲根據科學數據指出，台灣氣溫百餘年來平均持續增溫，海平面上升農地就會減少，對人類最大影響就是糧食安全，絕對吃不飽， 農委會會去盤點對每個農產品的影響。

農業試驗所說明，這次系列活動盤點農委會所屬單位近期在農糧作物與坡地自主防災因應氣候變遷的相關研發成果，活動列車將環台逐一展開，以防減災技術、設施栽培、耐抗逆境育種、智慧農業等面向分別展現新的品種、技術及農場管理成果，作物品項則涵蓋了水稻、雜糧類、特作類、果樹類、蔬菜類、瓜果類及種苗類。

陳吉仲提到，每年會投入超過6億元因應氣候變遷，包括抗高溫、節水等計畫，甚至企劃處也依照氣候變遷行動綱領，統計出超過每年100億要去做調適策略費用，他強調氣候變遷正在改變，農業部門現在不行動，絕對會來不及，資料會做滾動式修正，邀請各界一起參與。