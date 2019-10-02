「百度PC瀏覽器」停止服務　8年歷史正式終結

▲百度瀏覽器宣布停止服務。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度旗下的「百度PC瀏覽器」30日在官方網站貼出停止服務公告，正式宣告推出8年的百度PC瀏覽器走入歷史。

事實上，百度PC瀏覽器今年5月就已正式停止運營及維護，相關的產品包含hao123、百度工具欄、桌面百度等都不再更新。不過，為了保證用戶有充足時間更換到其他瀏覽器，仍然保留了網頁瀏覽等基礎功能至今。

但考慮到用戶使用風險，百度決定在10月前正式停止網頁瀏覽的基礎功能，並建議用戶及時更換其他瀏覽器使用。

除了知名產品宣告走入歷史，百度內部近日也有許多變動，根據陸媒報導，百度在不到半年的時間內，已經走了5名高管，包含高級副總裁向海龍、副總裁吳海峰、副總裁顧國棟、副總裁趙承、執行總監孫雯玉。

此外，副總裁王路也傳出已經離職，9月30日是他在百度的最後一天。

據百度官方網站介紹，「百度PC瀏覽器」於2011年發行，依靠百度強大的搜索平台，在滿足用戶瀏覽網頁的基礎上，整合百度體系業務優勢，帶給用戶更方便的瀏覽方式，擁有簡潔的設計、安全的防護、超快的速度、豐富的內容，「通過百度的開放整合和精準識別，用戶可以一鍵觸達海量優質的服務和資源，以及音樂、閱讀、視頻、遊戲等個性娛樂訴求。」