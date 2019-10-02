漁工是我家人！船主淚喊「只會開會」　怒催林佳龍：船體破壞沒關係

▲江姓船主急哭…催林佳龍快救人，「漁工是我家人！」（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、游宗樺、孫于珊／宜蘭報導

「我的人還在下面！」宜蘭南方澳跨港大橋1日早上發生崩塌，3漁船被壓毀，船上4名外籍漁工逃不過死神，目前還有2人待尋。江姓船主想到還有2名漁工被困船內，忍不住焦急與悲傷，在船邊岸上蹲地落涙，更怒喊要交通部長林佳龍趕快救人：「漁工就像我的家人，船體破壞沒關係！」

船主從早上6點就在現場守候，眼看漁工就被壓在眼前船骸裡，卻束手無策，只能在岸邊來回踱步、一等在等，然而搜救已超過24小時，船骸仍好端端傾斜在水面上，人卻還沒找到，不禁令船主含淚怒催林佳龍快救人！

▲船主淚崩…「我的人還在下面！」（圖／記者游宗樺攝）

他表示漁工最久是做16年，已像他的家人一樣，說著同時也不停地以手拭淚，甚至難過到雙手掩面、蹲在岸邊痛哭流淚。他說他看不到搜救人員實際行動，「他們只會開會，都沒有動作，我的船在那邊要幹嘛！我的人還在下面……」他強調船體都可以破壞，「我要人！」

▲船主怒催林佳龍快救人，船體破壞沒關係！（圖／記者游宗樺攝）

身穿桃粉色外套的船主妻子也在一旁陪伴，悲痛表示「漁工就像我們的家人，有深厚感情」，他們離鄉背景遠到台灣打拼，卻發生這種事情真的很難過不捨，先生從事發至今也都沒闔過眼，希望奇蹟發生。也說到，很多家庭都靠這艘船在維持生計，如今這些生財工具受損，她不禁淚崩：「未來在哪裡真的不知道……」。

林佳龍也當面安撫船主夫妻，並表示已請海運到場救援，約半小時內會抵達，潛水人員將用繩索把船隻先固定，然後會進行拖吊搶救。

▼船主妻子也痛哭，「未來不知道在哪裡」。（圖／記者游芳男攝）

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