65歲以上需照顧人口達90.7萬　壽險專家建議備妥「新失扶險3大特色」

▲民眾可以根據醫療需求，提早準備失能照顧的保障。（圖／pixabay，下同）

記者楊絡懸／台北報導

為了慶祝九九重陽節，宣揚敬老愛心，地方政府也開始發放65歲以上長者敬老金及舉辦免費健檢等活動。壽險業者提醒民眾，當平均壽命愈來愈長，但不健康存活年數也跟著拉長時，最好提前準備失能照顧的保障，為未來的自己預備敬老禮。

根據國家發展委員會推估，台灣將於2026年邁入「超高齡社會」，且2016年統計台灣民眾不健康存活年數為8.8年。衛生福利部最新老人狀況調查報告顯示，65歲以上需要照顧或協助的人數達90.7萬人，其中由家人照顧或協助者占67%比例。

隨著少子化、青貧族的趨勢發展，現在已不再是「養兒防老」的時代。根據行政院主計總處國情統計通報顯示，65歲以上長者的自給經濟來源比重高達55%，已高於傳統的「子女或孫子女奉養」（24.3%），但更重要的是，萬一因意外或疾病導致失能，就是一場長期照顧的馬拉松硬仗。

全球人壽建議，不管是否結婚生子，每個人都要及早為未來的自己做打算，可以參考擁有「給付明確、多重保障」、「繳費期滿，保障加倍20%」、「長期失能，兩段式加碼」3大特色的全球人壽「失扶好照」專案。

特色一：給付明確、多重保障

全球人壽表示，「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）、「全球人壽失扶好照終身健康保險」（G版）只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可以獲得理賠。

這兩張若因意外或疾病造成的1至11級失能，將依據保險金額的3倍給付一次性失能慰問保險金；若是1至6級失能，則是給付一筆24倍保險金額為重大失能生活扶助保險金，第二年開始每月領1倍保險金額的重大失能生活扶助金。

其中，「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）還提供身故／喪葬費用保險金及祝壽保險金。

若是在預算有限的情況下，可搭配「全球人壽失扶85定期健康保險附約」或「全球人壽失扶65定期健康保險附約」，前者保障年齡至85歲，主要強化照護保障；後者保障至65歲，若於工作時期發生重大失能，可彌補收入損失。

這兩款附約皆提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金，若在繳費期間因意外或疾病導致1至6級失能時，不分失能程度給付相同金額，也可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。不過需要注意的是，附約沒有1至11級失能的3倍保額失能慰問金以及身故保險金。

特色二：繳費期滿，保障加倍20%

若在20年繳費期間，未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後，保障全面加倍20%。

以保額3萬為例，1至11級的失能慰問保險金為3倍保額給付9萬元，無重大理賠紀錄，增額加倍20%後，升級為10.8萬元；首次重大失能生活扶助金就由72萬元升級為86.4萬元，且第2年度起，每月領取重大失能生活扶助金3萬元起，可再加6000元起的無重大理賠紀錄增額保險金，保障再升級。

特色三：長期失能，兩段式加碼

由於失能照護期間越長，經濟負擔越重，因此保單提供分段加碼，若為1至6級失能，重大失能生活扶助保險金將依照重大失能給付保單年度加倍給付，第1年給付24倍保險金額的重大失能生活扶助保險金；第2年起至第10年為1倍保額；給付第11年起至第20年加碼15%，為1.15倍保額；第21年之後再加碼10%，為1.25倍保額。非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。兩段式加碼補強照護所需的費用。

全球人壽提醒，現代人可能因生活作息不正常、工作久坐不運動、飲食習慣不良等，而提早衰老，最好趁體況佳時，及早投保失能扶助險，送給未來的自己一份敬老禮。