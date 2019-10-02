女生一聽就怦然的撩人金句！12星座男脫口而出「妳真的好可愛」是什麼意思？

▲當男生不經意地說出「妳真的好可愛！」，不管是有心還是無意，對女生來說都是突如其來的「超殺絕技」。（圖／pixabay、Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

近年刮起撩人金句風潮，撩撥的創意盡出，就是為了給女生一個出其不意的驚喜。但在「撩人」還沒成為流行時，有句簡單的話，只要是從男生口中講出，對女生來說就會有小鹿亂撞的怦然感受，那就是——「你真的好可愛～」。聽到這句話，就算對這個男生沒有太多想法的女生，也會不自覺在心底無限loop的想，「欸！什麼？他這樣是什麼意思？」接下來就是狂問朋友或上網google各種曖昧分析。其中，用星座探看男生的心理，也是不少人仰賴的方法之一。星座網站《星座好朋友》就把星座男可能的想法整理成3大類，來看看他對妳是不是單純覺得「可愛」而已！

第一種可愛：妳外表很可愛

代表星座：天秤座、雙子座、射手座、牡羊座

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這四個星座排一起，可能不少女生看了心裡就有底了，因為這幾個星座男算是典型的「外貌協會」，如果不是面對外貌出眾的女生，或他們不是真心覺得可愛的話，真的很難因為客氣、恭維等原因而說出「妳真的好可愛」這句話。

不過往好的方面想，他們會說出這樣的話，雖然只有很低的機率是代表對妳有意思，但這句話的出發點還是來自他們「欣賞美」的天性，因此才會出聲讚賞。只是女生可能就別高興得這麽快，或是馬上陷進去，若發現他們也用一樣的方式稱讚別人，也別覺得他們「花心」，就先開心接受他們真心的稱讚，至於喜歡不喜歡這件事，還是得和他們繼續相處，等他們多了解妳後，說不定還是有機會滴～

第二種可愛：妳個性好可愛

代表星座：金牛座、獅子座、水瓶座、雙魚座

比起天秤、雙子、射手、牡羊最一開始較偏重外貌與身材，金牛、獅子、水瓶、雙魚這些男子注重的則是內在個性，以及2人相處起來的頻率。所以當他們突然這樣稱讚你，雖然不一定是代表「喜歡」，但女生要感到高興的是，他們這時看到的並不是妳的外表，而是因為跟妳相處起來很舒服，或是無意間在互動中發現了妳很有趣的一面，而忍不住脫口而出想讓妳知道「妳真的很可愛！」。

然而一定會有許多女生好奇，既然都發現女生「可愛、好相處」了，應該會比單純覺得外表可愛，還更有喜歡的意思吧？但仔細想想也不一定，女生一定也有覺得某些男性朋友很「可愛」，但跟他們也只能做朋友的例子，對照這裡也是如此。不過就算現階段只是朋友之間的讚美，但至少可愛、相處自然的個性被他們感受到了，彼此的距離一定也拉近許多。

第三種可愛：絕對是對妳有興趣！

代表星座：處女座、天蠍座、摩羯座、巨蟹座

認清楚這4個星座男！不管妳是長相可愛或個性可愛，只要是被這幾個星座男說出「妳真的好可愛」，可以說有很大的機率是對妳有好感，才會這麼稱讚妳。主要原因是因為，這4個星座男在一般人的眼裡，不是跩跩酷酷就是偏木訥、不太會說話，他們也的確不是很會、也不是很喜歡外放地表達自己的情感，如果只是單純在心底欣賞女生的外貌與個性，就會默默藏在心底，很少會主動表示什麼。

所以，當他們說出「妳真的好可愛！」，那一刻可以說是驚天地、泣鬼神，一句對其他男生來說再簡單不過的稱讚，在他們的背後可能就代表著「漫漫漫漫～」就要滿出來的愛，或許妳也可以同時鼓起勇氣，向他們確認心意。

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