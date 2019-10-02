仁義純住宅區　綠地比稱霸七大重劃區

▲仁義重劃區人行道寬闊、綠地比稱霸台北七大重劃區，不僅住起來更舒適，還能就近運動休閒，環境超級宜居！

【企劃特輯】

台北重劃區街道整齊、綠地多，居住起來比舊市區更舒適，是許多購屋族的首選，而著名的七大重劃區中，又以「仁義重劃區」綠地比最高，不僅能就近運動，交通及附近機能還很便利，真的很加分！區內建案推出「簽約金15萬、工程期月付9,900元」方案（售價依不同戶型變動）入主2～3房採光宅，戶數有限，趕快預約洽詢！

距士林800公尺，「共桿共管」讓街廓大升級

仁義重劃區距士林約800公尺，公園綠地比例約15%，在新北7大重劃區中位居第一，區內為純住宅區，全區無商業區，環境單純寧靜，道路規劃採“共桿共管”，除了集中紅綠燈、路燈及路牌在單桿，更合併電力、汙水等五大管以利後續維護，讓人行道更寬闊，居住起來自然舒適愜意！

免經舊市區！三重交流道下來直接IN

從區域出發，車行約3分鐘上重陽大橋、5分鐘可進台北市區，交通很加分之外，附近機能也很豐富，便利商店、美食商圈3分鐘內就可走到，從三重交流道下來，無需經過舊市區就能到家，區域便利性強、質感高，現在買真的很聰明。

簽約金15萬、月付9,900元起，買2房＋車位

區域內建案《大亮時代3》規劃地上9樓、地下3樓，由擁40年經驗的維多利亞集團規劃，外觀以線條搭配大面積開窗展現活力，整體採大地色性，提升質感同時好維護，室內格局強調通風採光，2～3房實用性更高，準備15萬就能簽約，入主重劃區好環境，機會難得，您一定要把握！

▲簽約金15萬，工程期月付9,900元起，用租屋成本買到自己的家，更有安全感。（圖為建築模型僅供參考，實際依簽約為準）

規劃講究務實，未來24小時管理費用低

務實就是美！公設規劃以「使用率高」為原則，規劃結合信箱與櫃檯的迎賓大廳、儲藏室、洗衣房和戶外曬被區，希望提升空間使用率，同時降低社區管理費，讓大樓未來輕鬆擁有24小時保全，令居住者買的開心，住得更安心。

▲室內格局強調通風採光，主推2房和邊間2+1房，放大空間感讓居住更享受。（樣品屋實景僅供參考，實際依簽約為準）

▲未來社區24小時管理費更低，讓居住者買的開心，住得更安心。（樣品屋實景僅供參考，實際依簽約為準）

《大亮時代3期》

洽詢專線：(02)2971-5588

接待中心：三重仁義重劃區、仁義街＆元信二路交叉口