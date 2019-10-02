15座與南方澳跨海大橋同型鋼索橋　中市府：完成檢測沒有危橋

▲市府完成烏日溪尾大橋檢測，安全無虞。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

宜蘭南方澳跨海大橋發生倒塌事件後，台中市政府已啟動橋梁自主檢查作業，相同形式的鋼索橋梁有15座，建設局長陳大田2日強調，除了每年進行例行性橋梁檢測及維護外，在重大颱風、地震發生後，也會針對交通流量大的重點再度檢測，目前台中市沒有結構不安的橋梁，也就是「沒有危橋」。

▲▼市府檢測光德橋（上）、長庚橋（下），安全無虞。（圖／台中市政府提供）

陳大田表示，市府多管齊下檢測和維護橋梁安全，針對混凝土橋梁，如發現有裂縫或剝落情形，立即辦理補強，若是鋼筋裸露生鏽，就除鏽並修補混凝土，至於鋼構橋梁，會特別注意整體面層的鏽蝕，以及橋梁結構是否受損，必要時會進行除鏽上漆並更換安全結構附件，維護橋梁安全。

陳大田說，台中市管轄橋梁有2048座(含人行天橋119座)，居全國之冠，市府每年編列經費，辦理橋梁檢測、維修及補強，以每2年檢測1次為原則，委託廠商辦理橋梁安全檢測，今年已完成972座橋梁檢測，其餘橋梁將儘速完成檢測作業。

台中市與南方澳跨海大橋相同形式的鋼索橋梁有15座，包括東區東門橋、東昇橋、西屯區虹揚橋、福安橋、北屯區新桃花源橋(1號橋)、藍天白雲橋(4號橋)、霧峰區中正橋、北峰橋、石岡區梅子鐵橋、東勢區勢林街自行車跨越橋、烏日區烏日大橋、溪尾大橋、和平區松鶴橋、裡冷橋、雪山坑橋。