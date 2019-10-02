陸委會接見美智庫　邱垂正：主權和民主是兩岸交流底線

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

昨（1日）正值中共建政70周年大會舉辦，甫結束美國訪問行程的陸委會副主委邱垂正，同一日於台北接見美國華府智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）訪問團，彰顯在2020選前兩岸局勢緊張下，蔡政府強化台美關係的政策走向。邱垂正說，中華民國的主權及台灣人民享有的自由民主，是政府推動兩岸交流合作的底線，不容逾越。

「威爾遜國際學人中心訪問團」此行係由尼格羅龐提（John D. Negroponte）大使率團拜會陸委會，目的係與邱垂正等我方代表，就兩岸關係現況、香港「反送中」運動，以及區域政經情勢等議題廣泛交換意見。

▲蔡英文政府積極推動台美關係發展。（圖／路透社）

邱垂正在接見美方訪問團時，表示面對中共政權的「極限施壓」，中華民國的主權及台灣人民享有的自由民主，是政府致力捍衛的核心價值，也是政府推動兩岸交流合作的底線，不容逾越。

對於如何應對中國大陸「以經促統」及片面破壞臺海現狀的統戰作為，邱垂正說，蔡總統上任3年多來，台灣積極扮演促進區域和平穩定的角色，也不斷呼籲中國大陸肩負起改善兩岸關係的共同責任，但對岸不僅沒有善意回應，更罔顧台灣的民主價值，處處限縮中華民國的生存空間。

因此，邱垂正強調，台灣一直亟思以善意和解、積極合作的兩岸政策來影響中國大陸，更樂見中國大陸未來的發展路徑以台灣的民主為借鏡，但礙於中共政權之本質以及近來對台的極限施壓，以倒行逆施、自外於自由社會的作法，讓台灣的努力難以為繼。

▲10月1日中共建政70周年大會上，舉行閱兵儀式和群眾遊行。（圖／翻攝CCTV）

邱垂正對美方表示，台灣將善盡改善兩岸關係的職責，在印太區域扮演一股良善的力量，也將持續與理念相同國家合作，未來台灣將擔負起更積極正向的角色，為世界做出更多貢獻。

「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」昨（1）日上午在北京天安門廣場展開，針對兩岸議題，中共總書記習近平表示，「前進征程上，我們要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

習近平還說，「今天社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」

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