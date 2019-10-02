700億不當黨產僅追回1239萬　李俊俋要求黨產會宣揚：國民黨有的是錢！

▲黨產會主委林峯正。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委李俊俋2日在立法院質詢時表示，黨產會追查國民黨不動產及附隨組織，所認定的不當黨產超過700多億元，目前僅追回1239萬元，痛批不是黨產會不努力，而是國民黨不肯拿出來，黨產會應廣大宣言，「國民黨還有錢。」

立法院內政委員會今天審查109年度中央政府總預算案關於不當黨產處理委員會部分，邀請黨產會主委林峯正列席。

李俊俋質詢時表示，根據政黨不動產查詢系統，全台面積第二小的嘉義市竟然就有71筆不動產，其他比較出名的建築物，還被戲稱「十大僭設」，包括舊中央黨部大樓、逸仙公園、婦聯會美齡樓等，林峯正也說明，美齡樓當時由婦聯會向國民黨買的，所用經費是來自勞軍捐，勞軍捐已被認定為不當黨產。

李俊俋指出，國民黨下的不動產，有百分之69是公有土地，3成是私人土地，現在移轉給他人的有96%，意思是不論國家或私人的，通通賣掉；在附隨組織部分，中央投資公司下的子公司更是「族繁不及備載」，這些都已經認定為國民黨不當黨產並處分，直呼「還有這麼多不動產，可見國民黨有的是錢」。

李俊俋說，黨產會明年預算只有5千多萬元，主要是人事、調查費用，這預算在嘉義市連做一條道路都沒辦法，追徵那麼多黨產，國民黨不甩，這才是真正問題所在，並不是黨產會不努力，保障他們有行政訴訟的機會，但行政法院一直擺著，這問題要如何解決？

林峯正無奈笑說，「我們只能盡量把資料都公告周知。」

李俊俋則呼籲，應該讓大家知道國民黨手上還有錢、不動產還很多，但就是不肯拿出來，他強調，法治國家要保障訴訟權，但不能影響對轉型正義的追求，「請主委廣大宣揚，國民黨還有錢。」