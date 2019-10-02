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南方澳斷橋　柯文哲：通常都是有SOP沒有徹底遵守

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記者陳家祥／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日瞬間崩塌，造成4死悲劇，目前仍有2名漁工失蹤，軍警消把握每分每秒搜救。台北市長柯文哲2日受訪時說，台北市每2年會做一次調查，出事情不一定是蓋的人出什麼問題，工程這種幾百年的東西，一定有標準的SOP，「所以通常都是有SOP沒有徹底遵守」。

柯文哲表示，不論橋的狀況如何，台北市政府就是每2年做一次調查，按照調查結果再做補強，「不過你講的民權大橋有沉陷30公分，好像這個月檢查報告才出來，細節應該新工處去發布新聞稿」。

「其實像這種事情，出事情不一定是蓋的人出什麼問題」，柯文哲說，台北市政府會做RCA根本原因分析，把整個事件發生然後調查前面的資料，看是哪個環節出問題，「通常工程界，如果已經行之有年，甚至比醫學還更久，這幾百年的東西一定有標準的SOP，所以通常都是有SOP沒有徹底遵守」。
 

▲▼南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

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