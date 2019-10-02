用最快速度重建「南方澳大橋」　林佳龍：最慢3年內完工啟用

▲南方澳大橋斷裂，交通部目標3年內完成新橋重建並啟用。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳大橋1日發生坍塌事故，壓中橋下的3艘漁船，造成嚴重死傷，目前搜救工作仍在進行中。交通部長林佳龍及交通部次長黃玉霖上午持續關注作業進度，並指出今天會完成讓漁民進出的水道布建，也要求調查小組進行相關現場證據保全。另外，後續新橋建造工程將由公路總局全面協助，目標3年內完工啟用。

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▲林佳龍持續在南方澳斷橋現場關心工作進度。（圖／取自林佳龍臉書）

黃玉霖上午說明南方澳斷橋第三次工作會議內容，他指出，早上有尋獲一位大體，目前研判3艘漁船都還各有一位失蹤者，現在作業以找尋失蹤者為最優先工作。今天也將完成於進出水道的布建，會由國軍協助清理斷落橋面，預計先清出長10米寬、水深4米的航道供小型漁船通行，大型漁船暫安置於商港13、14碼頭。

▲南方澳大橋斷裂現場，53工兵群浮門橋車下水結合。（圖／國防部提供）

調查工作部分也持續進行中，水下作業由專家小組協助進行作業模式劃定及現場監控，黃玉霖說，會盡速完成調查報告，並在特定階段對外提出。希望調查小組趕快進行現場證據保全，經過檢察官認同後，再進行水下橋梁結構拆除工作，讓漁民可以早日恢復正常作業模式。

至於後續橋梁的興建工程，林佳龍也有特別交代，將由公路總局全面協助工程規劃跟施工，最慢以3年做為目標期程，新橋建造要在3年內完工啟用。