200童塞爆密室！無照師「手拿藤條丟課本」　哄騙家長「你兒過動」換班念

▲校內老師相當沒耐心，會在課堂上向學生丟課本。（圖／讀者提供）

圖文／周刊王

位於新北市板橋區英士路的「私立皇佳幼兒園」問題重重，不僅超收逾百名學生，就連師資水準也參差不齊、老師流動率高，不少行政人員沒有師資相關證照，竟可直接轉任教師，甚至就連幼兒園對外聲稱的才藝課，幾乎都是老師自己看教材「自學自上」。

一名家長透露，有些老師不專業也沒耐心，曾有位安親班老師在課堂上公然向學生丟課本等物品，甚至手上還拿著藤條，畫面看了實在讓人直搖頭。此外，皇佳不僅因為超收影響孩童的受教權，甚至連孩童的保險都沒有。

多名家長向本刊控訴，校方當初表示保險含在學費裡面「很便宜所以幫家長出」，收據卻沒有列出保險費，事實上，校方因嚴重超收孩童，許多孩童根本不曾納保，曾有家長無法申請理賠憤而向教育局反應，沒想到教育局僅回覆「小孩沒保險需要賠償什麼？不過保險可追溯。」氣得家長急跳腳直呼「這是什麼神邏輯？」

▲皇佳幼兒園為了避免被查到超收學童，不敢幫學生保險，學費收據上完全未列出保險費，罔顧學生權益。（圖／王永泰攝）

▲家長不滿園方未將許多孩子納入團保，影響學童權益。（圖／黃威彬攝）

另有一名家長向本刊記者表示自己當初將孩子送到皇佳幼兒園念書，「沒想到開學後沒多久，老師就以『孩子過動，無法上一般的課程』為由，建議我將小孩轉到以『蒙特梭利教育』（蒙氏教育）為主的『皇龍文理技藝短期補習班』（皇龍）上課，還說蒙氏教育很貴，不過皇龍的費用和皇佳一樣，都是9500元，還會幫忙接送小孩、加送才藝課程。」

據離職員工透露，原來這是皇佳為掩飾超收學童的一貫手法，一開始會先觀察哪個家長「看起來好說話」，再以「送課程」等話術，將這些學童安排至其他「姊妹校」或「補習班」等關係企業上課，以降低超收學童的風險；甚至有些家長在不知情的情況下，孩子就被直接載往其他地方安置。相較於皇佳，其他學校環境更為老舊狹小，嚴重影響孩童的受教權。

▲皇佳幼兒園方在聯絡簿上，以多元學習等話術，洗腦父母讓孩子轉至其他的姐妹校、補習班就讀。（左圖／黃威彬攝，右圖／讀者提供）

不過，即便皇佳已被抓到4次超收孩童而屢次被罰，但似乎沒在怕，說穿了，政府相關單位的行政怠惰，也是助長不肖業者氣焰、無視孩童受教環境的幫兇。

記者致電幼兒園負責人拾天億，他表示家長對幼兒園種種指控應是特定「有心人士」為了錢蓄意操弄，並非家長的問題，且相關單位已針對校方「行政疏失」作出裁罰；他否認幼兒園或補習班內為逃避稽查設置密室，強調目前已將相關資料交由律師處理，已進入司法程序，不方便多作解釋，希望媒體秉公處理，不要再介入。

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