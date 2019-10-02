南方澳大橋垮警惕　侯友宜：3個月內全面檢視新北市1315座橋梁

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

南方澳大橋倒塌造成死傷，新北市長侯友宜2日上午受訪表示，他特別要求工務局針對1315座的橋梁，做專案全面檢視，除了例行性有兩年檢視以外，針對特殊的橋梁必須在一週內，全部完成檢視。

侯友宜說，他已下令工務局重新盤整轄區內橋梁的結構是否有一些較特殊，或是較老舊的橋梁應該改成逐年檢視，市府將重新來做思考跟調整。待新北1315座橋樑重新檢視以後，會做重新調整，讓橋梁更加安全、穩固。

侯友宜表示，部分特殊橋梁希望在一個禮拜完成檢視，其他的橋梁有的剛檢視過，希望全部的橋梁能夠在三個月內重新檢查，有沒有疏忽、需要檢視的，預計三個月內完成專案報告；另外，市府每年對橋梁檢視都有編列相關的預算，包括例行性維護，不管是工務局、農業局、水利局都有編列，此次專案也會重新調整步伐，希望把例行性的預算提早，做專案性全面檢討。

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