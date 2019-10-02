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大媽「捷運亮卡」逼讓位　腦麻兒媽無奈吐持「粉紅小卡」心聲：心酸大過福利

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記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運日前發生一起「真實女子摔角」事件，一名大媽為了要坐在博愛座上的金髮女讓座，拿出疑似身心障礙證明的「粉紅小卡」後，便把對方從位子上強行拉起甩飛，引發大眾質疑議論。一名家有腦麻兒的媽媽隨後也道出家屬心聲，表示其實每張手冊後都充滿了心酸血淚；雖然的確會有些老鼠屎，但還是很多真正需要幫助的人存在著。

▲▼ 她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座！大媽拿「粉紅小卡」3度重拳怒嗆：給我滾 。（圖／翻攝爆料公社）

▲大媽在上月29日和金髮妹發生衝突 。（圖／翻攝爆料公社）

請繼續往下閱讀...

「我家大寶是個27歲的腦麻兒，當然領有大家又愛又恨的小粉紅卡。」一名母親2日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示患有腦性麻痺兒子在25歲以前，都是她和先生親自接送，然而某次因為先生脊椎開刀，夫妻倆才驚覺他們無法陪伴兒子一輩子，所以開始訓練兒子要自己搭車。

原PO指出，兒子不說話時，在外觀上和一般人無異，若穿著長褲也很難讓人發現腳上裝有支架；但成年的兒子實際上僅有10歲智商，因為腦性麻痺讓他有語言溝通上的障礙，搭乘大眾運輸工具時也曾因為沒人主動讓座，讓他不小心在車上多次摔倒。

因為這起摔角事件，又掀起大家討論博愛座去留的議題，甚至還有人質疑起這張粉紅小卡，對此原PO也道出心聲表示，其實每張粉紅卡的背後都是「心酸大過於福利」；不過她也坦言，社會上的確多少會有些老鼠屎，但真正需要幫助的人，是遠多於這些老鼠屎的。最後她也感謝曾經幫助過兒子的好心人，「謝謝你們給予他包容與體諒，讓他能夠融入這個社會。」

▲▼ 腦麻兒媽道出心聲 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 腦麻兒媽道出心聲 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛表示，「心酸大於福利，我相信擁有者大多寧願沒有這張卡」、「辛苦了，加油」、「每次看到老鼠屎都很討厭，因為一個爛人牽連到整個團體」、「相信善良的人也是大於壞心的人」、「呼籲大家一定要就事論事」。

此外，對於此次博愛座事件警方也呼籲，大眾運輸工具設立博愛座是為了方便身體不適民眾休息，並非只能給特定族群使用，請民眾多秉持同理心互相體諒。

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