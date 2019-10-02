南方澳斷橋／外籍漁工罹難！　林佳龍承諾「從優標準認定」：每人賠償500萬元

▲林佳龍一早抵達南方澳斷橋現場，承諾將會對罹難者每人賠償500萬元。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳大橋崩塌意外，國軍徹夜救援，已造成4死，仍有2人失聯，交通部長林佳龍2日上午抵達現場，他承諾會從優標準認定進行賠償，目前決定罹難者每人將獲賠五百萬元，並會針對罹難者各項權益盡全力協助辦理。

交通部長林佳龍於南方澳大橋崩塌第2天一早抵達搜救現場，他說，目前已尋獲3位罹難員的遺體（於上午08：45分尋獲第4位罹難員遺體），目前搜救工作仍在持續進行中，昨日潛水人員也利用退潮時，至水下進行偵查及錄影，研議未來對還被橋壓著的船隻的處理方式。今早召開工作會議後，除了持續搜救工作外，重點也放在船體切割，希望能加速搜救，盡快找到失蹤者。

此外，林佳龍也做出承諾，將會對這次事件的罹難者從優、從寬標準去做認定，並進行賠償，目前與港務公司一同做出決議，「希望以五百萬元對這些罹難的外籍漁工進行賠償」，另外，也會為他們的權益盡全力協助辦理。

【相關新聞】

南方澳斷橋／油罐車墜落第一現場！車體炸裂爛成廢鐵 濃黑油漬布滿橋墩

南方澳斷橋／油罐車司機「脾臟出血」已止！預計4日手術 主治醫：情況樂觀

南方澳斷橋／坍塌究責！宜蘭縣政府強調「屬航港局權責」：未委託縣府檢測