賴素如遭三立報導關說違建三二行館　更審改判免賠

▲賴素如遭報導關說三二行館，憤而求償，高院更審判決賴素如敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員賴素如捲入「雙子星弊案」，三立電視台報導涉及關說三二行館違建案。賴素如認為報導不實，因此提出民事訴訟，向三立電視台與記者，連帶求償200萬元。一審敗訴，二審改判三立須賠償30萬元，案經撤銷發回，高院2日更一審改判賴素如敗訴，三立不用賠償。可上訴。

賴素如在2013年3月間，被檢調單位查出，她向投標台北車站雙子星開發案的業者太極雙星團隊，索取新臺幣1500萬元賄款，還表示其中500萬元是要行賄同黨議員，賴素如並已取得100萬元。檢方對賴素如等人聲押獲准，並對她提起公訴，一審認定她期約收賄1500萬元，重判有其期徒刑10年、褫奪公權5年。案件上訴二審，高院改認定她收賄1000萬元，改判刑9年、褫奪公權9年。但全案經撤銷發回，目前在高院進行更一審中。

而當年爆發弊案後，賴素如被多家媒體報導還涉及其他案件，其中三立電視台在2015年4月9日13時許，以「違法再蓋！三二行館違建多2處不法面積高達123坪」為標題，在當天的午間新聞中播出。當時記者還說「否認施壓，但建管處資料一清二楚，業者找上台北市議會，會勘加協調，讓大違建拖到現在，當時的區域議員…包括時任議長吳碧珠，還有國民黨籍的賴素如。」

新聞報導中還播出對賴素如的電話訪問，而雖然賴素如否認認識業者，但仍被影射為涉嫌關說的議員。賴素如不滿，認為報導不實，因此提出民事訴訟，向三立電視台以及撰稿記者，請求連帶賠償200萬元。

一審駁回賴素如的請求，案經上訴，高等法院二審改判三立須賠償30萬元並於平面媒體刊登道歉聲明。案經最高法院撤銷發回，高院2日更一審宣判，改認定本案報導哪位市議員介入協調三二行館違建拆除事宜，涉及公務員之清廉及操守，事涉國家社會公共利益，屬可受公評之事；又記者依據所蒐集資料及採訪所得，有相當理由確信系爭報導之內容為真實，難認其係故意或過失而不法侵害賴素如之名譽，因此改判賴訴敗訴，三立與記者均不需賠償。可上訴。