南方澳大橋檢測報告未提「鋼索鏽蝕」　3年維護檢修明細曝光





▲南方澳跨海大橋崩塌。（圖／記者林振民攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日突然斷裂坍塌，已經造成4死多人受傷，交通部今日公布的105年檢測報告中，外界關注的「鋼索鏽蝕」未列檢測項目。南方澳大橋維護檢修工程明細表中，從105年至107年間，台灣港務公司維修屬性分兩大類，但19項維修工程亦無包含鋼索鏽蝕。

明細表中，在105年到107年3年間，台灣港務公司維修屬性，分別是結構安情維修，如欄杆、油漆、伸縮縫整修、路面修補等，另一類則是其它，如照明和景觀，105年年度工程有南方澳大橋旋梯景觀燈損壞修復、消防隊管制門及跨海大橋欄杆整修工程、跨海大橋伸縮縫整修工程、南方澳大橋250W鈉光路燈損壞檢修。

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106年度工程有9項，是3年之中最多的，包含南方澳大橋景觀旋梯燈拆除及線路處理、南方澳大橋欄杆生鏽區段油漆工程、南方澳大橋兩側人行道地面及伸縮縫鋼板修復、跨港大橋路面坑洞加鋪工、南方澳大橋路燈景觀燈電源及港區路燈洗車池檢修、9號碼頭道路水溝蓋及跨港橋鋼柵整修、南方澳大橋道路鋪面及伸縮縫改善工程委託設計、南方澳大橋與銜接引道既有道路鋪面及伸縮縫改善、南方澳大橋右2伸縮縫破損改善工程。

107年度則有六項，分別是蘇澳港碼頭南方澳大橋工作燈換工程、蘇澳港大橋伸縮縫改善暨新制紐澤西護欄工程、南方澳舊有伸縮縫破損改善工乘、南方澳大橋人行道破損修復工程、南方澳大橋景觀燈投光燈檢修工程、南方澳大橋人行道地面破損修補工程。