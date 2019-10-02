韓國瑜民調下滑…張善政盼扭轉草包形象：他已回復水準

▲張善政。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者呂欣玫／綜合報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜的民調遲遲未見起色，國政顧問團總召張善政2日表示，「大家對他的新鮮感過了」，加上一直被抹黑導致民調下滑，現在希望能扭轉韓國瑜的草包形象，經過幾次國政論壇，韓國瑜的領悟力「直線上升」，已經回復到政治人物該有的水準。

對於韓國瑜的民調大幅落後總統蔡英文，張善政2日於《POP撞新聞》受訪時表示，韓國瑜目前不常外出跑行程，連國政顧問直播都必須選在午休時間，接觸面、普及度都居於下風，自然無法與蔡英文相比，另外，大家對韓國瑜的新鮮感過了，加上一直被抹黑，當然民調就下去一點。

至於針對韓國瑜民調下滑的解方，張善政認為，希望能扭轉韓國瑜的草包形象，他指出，韓國瑜在政壇空窗17年，對於政策的感受力自然不如蔡英文，但「韓國瑜的基礎是存在的」，經過幾次國政論壇，韓國瑜接受的領悟力「直線上升」，已經回復到政治人物該有的水準。

另外，對於被列為韓國瑜熱門副手人選一事，張善政說，為了避免造成韓國瑜壓力，他不主動提這件事，「選副手是韓國瑜自己海闊天空去想最好的人」但若自己真的被找上當副手，張善政回應，要了解原因，確認對韓國瑜是否真的有助益。

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