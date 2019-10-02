南方澳斷橋／陳其邁：最短的時間做全面性檢測

▲行政院副院長陳其邁前往南方澳斷橋現場。（圖／記者張君豪攝）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日瞬間崩塌，造成4死悲劇，目前仍有2名漁工失蹤，軍警消把握每分每秒搜救。行政院副院長陳其邁當日趕赴現場視察，2日受訪時允諾，針對老舊橋梁要在最短的時間內做全面性檢測。

陳其邁2日受訪時表示，針對20年以上的橋梁，每4年會進行一次檢修，現在普遍維修的比例大概達到75%左右，希望未來能夠縮減時間，增加檢測頻率，就整個維修、維護的比例上也希望能夠增加，讓橋梁能夠更安全。

陳其邁提到，「針對現有的橋梁，我們也希望在最短的時間，尤其老舊橋梁，不管是過去在交通的使用，或是橋梁結構的設計，再來做一次全面性的檢測，來提高橋梁的安全。」

面對彰化王功有出現生鏽橋、雲林有海砂橋，地方稱沒有錢做維修或加強，陳其邁回應，橋梁的主管單位非常多，有些是公路總局，屬於交通部，有些是地方政府，甚至有些橋梁是鄉鎮公所來做維護，會根據交通的流量、整個使用狀況、年齡跟整個結構的問題，涉及到公共安全的部分，地方假如在預算上、執行上或人力維護上有所不足的地方，中央一定會全力來支持。

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