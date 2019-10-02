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港警近距離實彈開槍　柯文哲：北京政府要認真面對民怨

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▲▼柯文哲媒體連訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

香港反送中情勢升高，警方1日爆更對示威者近距離開真槍的事件，引來國際關注。對此，台北市長柯文哲說，這種紛擾一下去難免擦槍走火，「如果昨天那個學生被打死，哇，今天一定是世界頭條」；柯說，一個700萬人的地區有200萬人為了一條法律上街頭，一定是有一個潛在的憤恨不平，「北京政府處理香港問題還是要面對事實，這民怨到底是什麼？要去真誠的面對問題去解決」。

對於香港反送中抗爭傳出開槍一事，柯文哲說，以醫生的立場，第一時間是先關心學生，「哇，這老實講，我們當過外傷的，不小心打到大血管心臟，當場就斃命」，有時候職業病，就會問說是打到哪裡，第一時間還是關心那個學生的健康安危，不過還好聽說沒有生命安危。

柯文哲接著說，香港是台灣的鄰居又是亞洲金融中心，所以其實香港的重大變動都會影響到台灣。抗議的紛擾一下去難免擦槍走火，所以我覺得這實在很危險，「如果昨天那個學生被打死，哇，今天一定是世界頭條，所以有時候北京政府在處理香港問題還是要面對問題」。

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1港島遊行路面被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

柯文哲說，年輕人會不滿、會上街頭，一定是有憤恨，「據我所知，香港的高房租高房價，這已經變成階級剝削，所以我們看香港要想說台灣的高房租高房價要小心」。

「絕對不要相信一個700萬人的地區有200萬人為了一條法律上街頭，不可能啦，一定事有一個潛在的憤恨不平」，柯文哲說，北京政府在處理香港問題還是要面對事實，這民怨到底是什麼？要去真誠的面對問題去解決，不要老是說這是CIA、這是台獨港獨合作，「不然你看你有沒有辦法去紐約搞200萬人的遊行？不可能麻」。

另外，統促黨1日下午在北門旁舉辦活動，因未事先申請因此遭警方驅離；但議員「呱吉」邱威傑質疑，舉牌舉了4次才驅離，但過程中活動都已舉辦完畢，連張安樂的演說都結束了。對此，柯文哲解釋，昨天警察局長有問怎麼辦？我說依法行政啊，是這樣，如果有那舉牌1次、2次，「我跟他講說3次就可以驅離了，不過他說地3次跟第4次只差1分鐘」。

柯文哲說，台灣還是一個法治國家，所以要就修改法令，如果沒有修改法令，還是交代警察同仁依法行政，「如果他來申請，不行就是不行，不行有不行的處理方式，所以應該這樣，你可以指責台北市有沒有依法行政，但是你不能要求我們超越法律去作為」。

媒體追問，是否贊成中共代理人修法？柯文哲說，要相信一個制度，「如果立法院會過，鼻子摸摸還是遵守，但是你立法院要過，我態度是這樣，集會遊行，我還是要求台北市的警方依法行政」。

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