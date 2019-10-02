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強生「四年雙邊界」最終脫歐計畫曝！　英媒：北愛歐盟2025前維持特殊關係

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▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲ 英國官員已向歐盟明確表示，本周提交的計畫將是最終版本。圖為英國首相強生。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相強生2日即將公布的最終「四年雙邊界」脫歐計畫曝光，根據英媒取得的獨家消息，該計畫主張讓北愛爾蘭與歐洲維持特殊關係直到2025年，也就是儘管北愛會立即離開歐盟關稅同盟，但在2025年前仍會留在歐盟單一市場。儘管強生的計畫不太可能讓他們滿意，因為這將走向允許英國免除歐盟海關規定的方向，但外傳北愛爾蘭政黨民主聯盟黨（DUP）已同意這項計畫，與強生達成秘密協議。

綜合《每日電訊報》、衛報等英媒報導，該項提案將認可2個為期4年的潛在新邊境，也就是愛爾蘭海的監管檢查及愛爾蘭島的海關檢查，據傳相關內容已於1日通報歐盟主要國家。目前已知強生會在2日舉行的保守黨年度大會提及此事，料重申10月31日必脫歐的強硬立場，同時強調會把該計畫提交歐盟，若歐盟不接受以此版本為基礎展開協商，英國未來不會再參與任何談判。

▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

強生屆時將提到，英國選民迫切希望的發展方向正是繼續前進，「這就是我們會在10月31日脫歐的原因，讓我們完成脫歐這件事，我們可以、我們必須、我們一定會做到。」唐寧街10號一名高階官員透露，「政府不是準備談判達成新協議，就是朝著無協議脫歐來準備，沒有人要延期。」

路透分析，強生的計畫不太可能讓歐盟國家感到滿意，因為這將走向允許英國免除歐盟海關規定的方向，且愛爾蘭向來反對在邊境設立海關檢查。

根據衛報消息，強生已與北愛爾蘭政黨民主聯盟黨（DUP）達成秘密協議，對此計畫感到滿意。但愛爾蘭政府消息人士透露，愛爾蘭當局不會接受強生的提議。

►強生被踢爆「想在北愛邊界設海關」！　愛爾蘭呼籲嚴肅提案：那是行不通的

►「即日起，我退出老化黨。」

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