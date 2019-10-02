無良幼兒園「200孩童搶60顆蛋」！離職員工爆：魯肉飯只看到一層油

▲每天都有菜販將午餐食材從皇佳幼兒園送至補習班。（圖／黃威彬攝）

圖文／周刊王

位於新北市板橋區英士路的「私立皇佳幼兒園」（皇佳），是許多家長的首選名校，今年8月卻被教育局查出超收學童、違規擴大使用場地等多項重大缺失。皇佳幼兒園雖然超收逾百名孩童，每月賺進大把黑心學費，但據本刊調查，園方卻連小朋友的伙食費都捨不得花。多名家長向本刊透露每次放學到校接小孩，小孩才剛看到父母就直喊「好餓」，家長問小孩在學校有沒有吃飽，小孩竟回答「我不能跟你說」，只好在回家路途趕緊買塊麵包或甜點讓小孩充飢。

▲皇佳幼兒園內學生太多，造成空間不足，學童午睡時只能擠在一起睡覺。（圖／讀者提供）

事實上皇佳總核定招生公告人數僅51人，但超收了逾百名孩童，據離職員工透露，學校開的菜單通常跟吃的東西不一樣，甚至「難吃到連不挑食的人都不想吃。」最離譜的是，2百名師生卻常常只能分食60顆雞蛋，魯肉飯也根本看不到魯肉，「只看到一層油浮在上面」。

不僅如此，皇佳幼兒園不像其他幼兒園早上會提供點心，有家長曾向校方反應此事，老師卻說「可以不要吃早餐，中午吃比較多」，家長事後在網路上給了皇佳3顆星評鑑，竟被老師前後包夾約談近一小時。

誇張的是，老師還丟下一句「好好跟你溝通，我們教學這麼認真，你就改5顆星。」最後以半脅迫的方式，硬要她將星星數「補好補滿」才肯善罷甘休。

▲家長控訴因只給園方3顆星評價，竟遭老師半脅迫要求「加星」，令她相當無奈。（圖／王永泰攝）

記者致電幼兒園負責人拾天億，他表示家長對幼兒園種種指控應是特定「有心人士」為了錢蓄意操弄，並非家長的問題，且相關單位已針對校方「行政疏失」作出裁罰；他否認幼兒園或補習班內為逃避稽查設置密室，強調目前已將相關資料交由律師處理，已進入司法程序，不方便多作解釋，希望媒體秉公處理，不要再介入。