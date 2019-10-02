港務公司轄下17座橋為灰色地帶！　鄭寶清：4年檢測一次太大意

▲立委鄭寶清質詢。（圖／翻攝自立法院直播）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋無預警斷裂，至今已經超過24小時，行政院公共工程委員會針對此次意外進行口頭報告並備質詢。立委鄭寶清質詢，台灣有將近3萬座橋梁，管理維護卻各自為政，港務公司轄下的17座橋，更可說是「化外之地」，維護管理呈現灰色地帶。

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鄭寶清表示，台灣橋梁近3萬座中，台鐵有一套系統，可檢修一千多座轄內鐵路橋梁，剩餘兩萬八千座，由交通部盯著，高公局、公路總局會每年定期檢修，高公局也編列15億啟動十年計畫，且其中的兩萬一千座為地方政府管轄，也由運研所每年評鑑並公布名單，督促地方政府檢測維修，但港務公司維管全台 9 港口共 17 座橋梁，卻被排除在運研所每年的抽查評鑑之外，僅由港務公司就油漆、欄杆、伸縮縫、路面等進行保養維護，最重要的「安全」卻無人保障。

鄭寶清要求工程會主委吳澤成，必須以政務委員身分提至行政院討論，要求各地橋樑維護管理報告，都應提交工程會備查，同時在管理與維修的權責上，工程會要負責查核、協調，將各橋樑管理權責逐一清點，讓權責清楚，不能再有漏洞。

鄭寶清也指出，採購法民國87年通過，88年才上路，所以南方澳大橋並沒有上網公告招標，橋樑之建築圖、竣工圖、設計圖、維護保養等相關資料，也多所漏缺。他質疑，一條使用中的重要橋樑，卻連竣工圖都沒有，如何維修與管理？強力要求工程會盡速盤點全台各橋樑，將資料全數補齊。吳澤成表示支持。

鄭寶清表示，依據「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年，有些單位自我要求更是1年檢測一次，而港務公司轄內十七座橋梁更因位處容易鏽蝕的高風險地區，卻是4年才檢測一次，是不是太過輕忽？太過大意？港務公司總經理陳邵良回應，本次事故後，未來也朝2年檢測一次來修正。