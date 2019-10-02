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桃園男查看屋頂排水踩破浪板摔斷手臂　警聞聲救人及時送醫

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▲桃園市高姓男子1日晚間查看住家屋頂排水阻塞，踩破浪板重摔至防火巷，隔鄰派出所員警及時聞聲救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區高姓男子1日晚間查看住家二樓屋頂排水阻塞，不慎踩破浪板重摔至防火巷，摔斷左手臂哀鳴，隔鄰派出所員警及時聞聲救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區高姓男子1日晚間爬上住家二樓屋頂查看排水阻塞，卻踩破浪板直接摔落至一樓防火巷內，巨大聲響連隔鄰派出所員警都聞聲趕來，高男摔斷左手臂當場痛苦不堪，員警聯繫消防隊員將傷者送醫，還好意識清楚沒有生命危險，家屬對員警及時救助感激再三。

▲桃園市復興區高姓男子1日晚間查看住家二樓屋頂摔至防火巷，警消趕來送至醫院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區高姓男子1日晚間查看住家二樓屋頂摔至防火巷，警消趕來送至醫院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，41歲的高男住家與三光派出所僅一牆之隔，1日晚間9時許，值班警員王武雄，聽到隔壁民宅傳來巨大墜落聲響，接著聽見高男哀號聲直覺有異狀，通知執勤的所長胡以撒前往了解察看，發現高男躺在防火巷內，胡所長初步檢視高男意識尚稱清楚，但左手背有骨折現象，立即聯絡消防隊將其送醫治療。


▲桃園市復興區高姓男子1日晚間查看住家二樓屋頂排水阻塞，不慎踩破浪板重摔至防火巷，屋頂破了一個大洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區高姓男子1日晚間查看住家二樓屋頂排水阻塞，不慎踩破浪板重摔至防火巷，屋頂破了一個大洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

高姓男子表示，因前（30）日米塔颱風來襲，住家二樓屋頂與陽台遭落葉堵塞導致無法排水，他白天上班，1日晚間下班後利用時間清理，爬上二樓屋頂查看時不慎踩破屋頂浪板，人直接摔落到地面，還好隔鄰員警及時找到他，幫助其送醫，否則深夜不知向誰求助。

警消初步檢視傷者，左手背有開放性骨折現象，其他身體則有輕微擦傷，高男與家屬對員警即時救護與服務熱忱表示感激。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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