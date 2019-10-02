香港1日104人送醫院！18歲男「近距離中彈」現況曝光...仍有2人命危

▲曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者劉亭／綜合報導

香港1日多區遊行中，一名18歲男示威者中實彈受傷，經手術後成功取出彈頭，雖然一度傳出命危，但醫管局2日證實，目前少年情況已經轉趨穩定，但目前仍留院觀察與治療。

跟據醫管局消息，截至2日早上9時半，1日全天合計共接收104名傷者，包含81男23女，仍有2名男子情況危殆，分別於東區及律敦治醫院接受治療，另有2男情況嚴重，及22男7女情況穩定，其他55男16女已出院。

▲香港10.1遊行中，港警開4槍6實彈。（示意圖／記者黃彥傑攝）

據了解，曾姓示威者1日下午4時許在荃灣示威現場，遭警方近距離開槍涉及，左胸口被子彈打中，當場鮮血直流，他倒地後不斷打喊「我心口好痛」。救護人員到場後，替他進行急救，並且送往瑪嘉烈醫院，之後轉往伊利沙伯醫院治療。

之後證實該男示威者為荃灣公立何傳耀紀念中學中五學生曾志健（健仔）。黑衣人士與同學、校友2日早晨開始前往校門外，展開靜坐抗議，人數約400位，不斷高喊「五大訴求，缺一不可」等口號，並在現場募款支援健仔。

香港警務處長盧偉聰對此表示，員警是生命受威脅下才作出開槍決定，認為開槍行為「合理及合法」；此外，中彈學生「涉嫌襲警」已經被捕，警方調查後會再決定是否起訴他。

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