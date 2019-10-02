南方澳大橋維修未列鋼索鏽蝕　黃國昌：花近千萬在「換燈」

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

宜蘭南方澳大橋1日上午發生嚴重坍塌，截至2日早上，共4死2失蹤。而時代力量立委黃國昌也蒐集資訊並在臉書提出質疑，依據臺灣港務公司目前提供的資料，檢附的橋樑維修工項中，卻完全沒有提列「鋼索鏽蝕」，「從檢測到維修，真的有確實嗎？」對於港務公司總經理的回應，他表示，所謂的「維修」，多數都是在「換燈」、「地面破損」以及「欄杆生鏽油漆」。「這樣的維修，如何能讓橋梁安全？」

黃國昌2日針對南方澳大橋的斷裂在臉書提出疑問並附上相關資料照片，「南方澳大橋的斷裂，不僅讓人怵目驚心，更釀成不幸傷亡」。他指出，負責維修管理的「臺灣港務公司」，向媒體表示：「105年（2016年）健行科技大學進行橋樑檢測，確實提及鋼索鏽蝕等問題，港務公司106到107年投入一千萬元改善完畢」。

▲▼黃國昌針對南方澳大橋的檢測報告提出質疑。（圖／翻攝自黃國昌臉書，下同）

黃國昌認為，問題是依據港務公司目前提供的資料，「1.宜蘭縣政府，的確在2016年10月，發函港務公司改善，2.但是，在檢附的橋樑維修工項中，卻完全沒有提列鋼索鏽蝕，3.列出維修工項估價，總計45萬6812元。」「從檢測到維修，真的有確實嗎？」他直言，請港務公司誠實面對，別再遮掩隱瞞，公開所有資料，接受公共監督，也請交通部，徹底調查真相、追究責任。

黃國昌隨後又在臉書發文，在立法院交通委員會質詢中，針對他提出的質疑，港務公司總經理表示，健行科技大學的檢測報告，並沒有提及鋼索鏽蝕，而港務公司2017到2018年的維修，也完全沒有處理鋼索鏽蝕。

「奇怪，那昨天港務公司行政副總王派峰為何對外胡說、還讓媒體大幅報導？」黃國昌批，看了花了近千萬的維修項目，「真的非常離譜」，所謂的「維修」，多數都是在「換燈」、「地面破損」以及「欄杆生鏽油漆」。「這樣的維修，如何能讓橋梁安全？」

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