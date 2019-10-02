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神級保養品限時1元入手　愛美族手刀準備進場囤貨

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東森購物百貨週年慶（圖／翻攝自東森購物官網）

▲東森購物百貨週年慶開跑，精選專櫃大牌美妝保養品祭出限時特殺。（圖／翻攝自東森購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

挑戰百貨周年慶，網購在10月份陸續祭出各項好康活動，而在此波檔期中，多主打美妝保養優惠，像是祭出強品折扣1+1、神級保養品限時1元、限量獨家組下單再折扣，對於愛美人士，這時候進場囤貨採購正是最佳時機。

東森購物線上百貨週年慶即日起登場，精選專櫃大牌美妝保養品限時特殺5折起、買一送一、加一元多一件、限定加大版等特惠，人氣美妝保養品牌SK-II、雅詩蘭黛、SHISEIDO、蘭蔻、KIEHL’S、CHIC CHOC更是主打買就送好禮，網站亦同步歡慶20週年，10月份主打天天抽單車、雙人套餐券及6吋蛋糕，月抽王品牛排10人套餐券，活動期間凡於全通路消費任一商品，就有機會把豪禮帶回家。此外，9/30～10/10期間消費滿2020元登記抽200枚東森幣，每日抽20名；9/30～10/22消費滿萬登記抽1,000折價券。

蝦皮購物「10.10品牌加倍慶」起跑，10/1～10/10邀集超過7,000品牌店家，精選逾1,000件話題商品推出「強品折扣1+1」、「互動遊戲好康1+1」等加倍優惠，不僅商城滿299元免運，至10/8以前每天一檔話題強品推薦，包括KIEHL’S 契爾氏金盞花植物精華化妝水、蘭蔻零粉感超持久氣墊粉餅組合下殺千元不到、Dyson吹風機免萬元等。雙十期間，另與街口支付合作回饋最高14%，同時攜手漢堡王打造聯名客製化「蝦皮個性小華堡」，消費者可於線上任意搭配17種食材，創作獨家口味，並於實體門市購得個人專屬漢堡。

網購百貨年慶（圖／業者提供）

▲momo 10/2限時24小時加碼舉辦「專櫃百貨線上超級週年慶」，神級彩妝保養1元入手。（圖／momo購物提供）

momo購物網迎來15週年慶，從10/1起主打為期5天直攻12大好康活動，像是知名大品牌聯合慶3折起、精選夯品超級驚喜價、滿額回饋5%、精選商品下殺150元，其中鎖定民眾囤貨潮，10/2限時24小時加碼舉辦「專櫃百貨線上超級週年慶」，專櫃保養全面最低3折起，同步推出「整點1元搶」雅詩蘭黛小棕瓶、資生堂百優精純乳霜、SK-II青春露等限量正貨明星品，並規劃20大品牌聯慶櫃位、品牌領券79折、團購重磅組、買正貨送正貨等活動，再加碼活動當日消費滿額送10% mo幣（最高3000元）或dyson吹風機等好康，挑戰專櫃彩妝保養整檔週年慶銷售上看2億。

網購百貨年慶（圖／業者提供）

▲歐舒丹經典乳油木護手霜超值組，2019百貨週年慶期間限定優惠組，定價1,782元，特價1,070元。（圖／博客來提供）

博客來10月「百貨週年慶」開跑，全館上千件商品5折起，折價券現領現折，滿額最高可省300元，10/1、10/2首兩日祭出「超級品牌日」打頭陣，理膚寶水、薇姿、適樂膚全館下殺5折起，全面修護霜紓緩保濕超值組、薇姿火山能量微精華必buy組等多款限量豪華組下單現折300元，另推出「雙十生活節」創意策展，10/10～10/15精選百件商品，任2件5折，預計帶動百貨業績成長2成以上。

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