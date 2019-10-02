新台幣成美中貿易戰意外贏家　兌美元匯率自8月以來緩步走升

▲新台幣9月表現亞洲第2強，僅次泰銖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

根據《彭博》報導，新台幣無庸置疑成為美中貿易戰的意外贏家。隨著外資湧入以及公司將投資轉移到台灣以避免關稅戰風波。觀察新台幣兌美元走勢，自從8月以來，持續緩步升值，不過，升幅不到1％。

德國商業銀行董事及新興市場高級經濟學家周浩表示，台灣原被視為貿易戰最大受害者之一，但是隨著公司投資移轉，整體經濟表現比預期佳，數據顯示台灣的表現優於中國跟南韓。

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外資回補台股也是一個原因，8月時外資大賣，但9月成為淨買超，買進了25億美元，是《彭博》追蹤的所有亞洲市場中（不含中國大陸）最大的。

周浩提到，台灣的經濟同時受惠從中國大陸回流的台商與其他投資，另外，投資人也發現台股是一處避風港。台灣中央銀行近期上調了2019年經濟成長預估值至2.4％，越來越多樂觀預測，都表明台灣將比其他鄰國更能安穩度過貿易戰。

巴克萊銀行策略師卡什亞普（Kritika Kashyap）在上月24日一份報告指出，「鑑於台灣擁有龐大的淨外資產，新台幣在加劇的全球不穩定局勢中，顯得更有彈性」。

然而，全球貿易前景仍是新台幣最大的變數，卡什亞普預測人民幣及全球貿易將持續走弱，年底時新台幣匯率將下跌至31.2元兌1美元，2020第2季為31.6元。

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