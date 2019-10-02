星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

▲星宇航空全系列制服亮相，董事長張國煒宣布發表會開始。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空將於2020年1月23日開航，除了航網藍圖日漸成形，備受矚目的制服也終於正式對外亮相。在2日舉行的發表會中，包含飛航員、空服員、地勤、機務、航勤，完整制服設計及配件，讓人感受到滿滿的「JX Style」。

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▲星宇航空制服發表會。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空舉辦全系列制服暨機艙設備發表會，包括飛航員、空服員、地勤、機務、航勤，完整制服設計及配件全數亮相，制服由台灣知名設計師林尹培袞操刀，要將星宇航空打造成全球最時尚的航空品牌，以新創經典樹立標竿的設計理念，巧妙融合復古與未來感元素，呈現宇宙星際感，又藏有經典時裝特色。

▲星宇航空地勤制服系列照片。（圖／星宇航空提供）

其中，女性空服員制服呼應客艙大地色系，座艙長及空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀洋裝，背部及袖子大膽採用運動服飾使用的透氣網布拼接，強化舒適及功能性，七分袖的袖中以飛機稜線為靈感設計，洋裝以微立領搭配絲巾，舉手投足氣質婉約，冬天穿上復古斗篷式大衣，宛如優雅巴黎名伶。

男性空服員部分，襯衫立領設計取代緊繫領帶的不便，以不同裁片拼接呈現仿翻領樣式，接縫處利用出芽線條點綴；西裝外套領口不單以傳統車線縫製領片輪廓，更以精緻高超公法拼接不同領片，翻玩錯視的平面與立體視覺。而星宇員工在設計過程中，也有共同參與，依自身經驗及觀察提供設計建議，星宇航空要掀起航空時尚風潮。

▲星宇航空制服設計過程。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空機師用錶。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空耳機及備品。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空日前在FB粉絲專頁搶先曝光2張「JX Style」新制服一小角的照片，當時就引來粉絲熱烈討論，有網友大讚「還沒上線，即轟動武林～期待！」、「什麼時候開始賣票呀！敲碗ing」、「等著搭星宇」、「太帥了啦」。

▲星宇航空A321neo商務艙座椅。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空2020年1月23日開航，當天3航點澳門、檳城、峴港齊發首航，每條航線一天一班，每周至少7班以上。星宇航空董事長張國煒已成功通過A320機種檢定，預計10月底親自駕駛首架A321neo飛機回台，屆時機師、空服員及地勤將可以穿著新制服接機。

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