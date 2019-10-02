影／曾志健彈頭取出後情況穩定　醫管局：共接收104名傷者

記者馬叔安／綜合報導

香港1日爆發「反送中」警民衝突，期間傳出18歲男高中生曾志健被警員開槍實彈射中左胸，香港醫管局證實，曾志健情況穩定，目前仍留院治療觀察。事後各界發起聲援活動，有網友晚間在網上發起今天(2日)清晨在該校靜坐，已經有至少有300人參與。

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

《香港01》報導，經過院方治療，手術後已經成功取出曾志健體內的彈頭，醫管局2日證實其情況穩定。此外，直到2日早上9點30分，醫管共接收104名傷者，包括81男23女，其中2名男子情況嚴重及22男7女情況穩定；另外有55男16女現已出院。

根據《東網》報導，中彈的少年是荃灣公立何傳耀紀念中學的學生，該校外今天早晨7點，過後已開始有零星的戴口罩穿黑衣人士靜坐，其中有人將《願榮光歸香港》的歌詞放在身邊。

▲香港10.1港島遊行路面被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，香港警務處處長盧偉聰深夜在警總會見記者時稱，警員在雷光火石下被近距離襲擊，感到自己及同袍生命受威脅，遂採取開槍的行動，「合理、合法、合乎指引。」

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