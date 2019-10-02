朱立倫：南方澳大橋斷裂「絕不只是意外」　橋梁結構設計應檢討

▲朱立倫。（資料照／記者季相儒攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

宜蘭南方澳大橋斷裂，造成嚴重的死傷，中央政府高度關注，並下令全力搶救。對此，前新北市長朱立倫在臉書直呼「傷心」，並呼籲工程要檢討，相關救災措施也應該改進。

朱立倫表示，昨晚十一點多到今天上午，在警消陸續找到四名來自印尼與菲律賓的漁工遺體，還有兩人仍未尋獲，他們離鄉背井來台灣工作，卻換來如此下場——還是死於台灣公共工程的崩塌；「我們實在欠他們家人一個交代。」

朱立倫說，南方澳大橋才啟用二十一年，昨天的崩塌，無論如何「絕不只是意外」，懸吊鋼索崩斷，有無橋梁使用與維護保養的問題？而從橋面斷索坍塌，會瞬間導致整個鋼構也崩落，其橋梁結構設計或許也應檢討。

朱立倫指出，這次搶救，也再度凸顯台灣水下救難裝備能量不足，台灣四面環海，必須補足此一缺口；未來消防署、海巡署與海軍等單位，應共同規劃成立專責水下救難單位。

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