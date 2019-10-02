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南方澳斷橋／搶清航道「不爆破」背後原因曝！嚴德發：擔心傷到2失聯移工

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記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生嚴重坍塌！造成包括2名海巡人員在內，近20人傷亡，其中4名失聯外籍移工遺體已陸續被尋獲，但仍有2名移工仍生死未卜。原先傳出考慮將使用爆破方式清出航道，但國防部長嚴德發透露，因怕傷及尚未尋獲的2人，因此不採用爆破方式。

▲▼ 南方澳斷橋／國防部長嚴德發。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國防部長嚴德發擔憂傷及2失聯外籍移工，不採用爆破方式開道。（圖／記者游宗樺攝，下同）

南方澳大橋1日上午9時30分崩塌，警消人員全出動，陸海空三軍也投入救援行列，徹夜搶救！交通部長林佳龍2日上午赴事發現場指出，由於航道受阻，將透過軍方規劃，利用爆破或水下作業等方式開出一條長10m、深4m的水道，將附近大型漁船導引至10～13號碼頭安置，讓小漁船順利進出。

▲▼ 南方澳斷橋／國防部長嚴德發。（圖／記者游宗樺攝）

對此，國防部長嚴德發回應，經過研討將使用M3浮車，橋外3台、橋内2台，一共5台，進行水下作業，要切割斷橋欄杆清出航道，另針對是否進行爆破作業，他則回應，由於擔心傷及尚未尋獲的2名外籍移工，不採用爆破方式，2日中午會開始布置作業點，希望在24小時內搶通航道。

針對遭崩塌橋面壓住的船隻，交通部政務次長黃玉霖表示，如果能拖會盡力將船體拖出，如果無法拖出，會使用現地切割方式進行，由於漁船屬於FRP船體，需要特殊工具進行切割，相關工具已準備齊全。至於橋體該如何處置，他則稱，橋體沒這麼快，須等到現場調查到一個段落、證據都保全後，才會進場施工。

▲▼ 南方澳斷橋／國防部長嚴德發。（圖／記者游宗樺攝）

▲陸海空三方全力投入救援。（圖／記者游宗樺攝）

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