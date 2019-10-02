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「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！「文化恐怖份子」洪致文正式就任主任

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▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）
▲「國家鐵道博物館籌備處」正式揭牌！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國定古蹟台北機廠將轉型為「活的」國家鐵道博物館，讓後代子孫能看見鐵道發展歷史，備受各界矚目，今（2日）上午「國家鐵道博物館籌備處」正式舉行揭牌暨主任佈達儀式，首任主任由被稱為「文化恐怖份子」的洪致文正式就任，隨即也和在場貴賓共同揭開由書法家董陽孜老師提筆寫下的機關銜牌，見證歷史性一刻！

▲▼松菸旁神秘圍牆開啟！台北機廠舊鐵道+市民大道交會　2025鐵道博物館搶先看（圖／記者林育綾攝）
▲台北機廠2026年將成為「鐵道博物館」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）
▲「國家鐵道博物館籌備處」由洪致文教授（右）正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）

▲▼洪致文宣示，正式就任國家鐵道博物館籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）

「國家鐵道博物館籌備處」今年8月13日由行政院核定正式設立，文化部指出，一座博物館的誕生，前期的籌設規劃階段是非常關鍵的一步，因此在硬體修復工程規劃之始，同步規劃籌設國家鐵道博物館專責組織，希望透過合理的組織員額，引進不同領域專業者投入博物館籌建過程，實踐「以軟帶硬、組織先行」的理念。另外文化部也與交通部攜手合作，在2017、2018年分別簽訂兩部合作備忘錄，針對鐵道博物館硬體、軟體建置與車輛維修進行合作，啟動軟硬體籌備工作。

▲▼ 國定古蹟「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」，籌備處正式成立！（原台北機廠總辦公室入口）（圖／文化部提供）
▲國定古蹟「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」。（圖／文化部提供）

未來國家鐵道博物館將有三大特色，第一是成為「活的博物館」，博物館內將有珍貴車輛的動態展示、修復技術的永續保存。第二特色是在研究的基礎上，創造一個「面向公眾，且會說故事的博物館」，再現鐵道史、交通史、生活記憶等。第三，國家鐵道博物館將以當代視野和社會關懷出發，展現當代公共博物館的精神，反思與再現台灣現代性。文化部長鄭麗君表示，期盼透過國家鐵道博物館，不僅為台灣建立博物館的新典範，也讓社會大眾能夠「從鐵道看見台灣，從台灣看見自己。」

首任籌備處主任洪致文，被稱為「文化恐怖份子」，源於柯文哲市長曾戲稱文資人士為「文化恐怖份子」，洪致文更曾因此撰寫《像我們這樣的文化恐怖份子》一書。如今各界期許在他的帶領下，鐵道博物館能成為恐怖、厲害的博物館。文化部表示，洪教授長年致力於鐵道文化的保存及研究，也是文化部在規劃國家鐵道博物館工作過程中，提供許多協助的專業人士，絕對是此時接掌籌備處的首要人選。

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）
▲被稱為「文化恐怖份子」的洪致文，真正要保存的是鐵道文化背後的脈絡。（圖／記者林育綾攝）

洪致文笑說，「其實現在最厲害的文化恐怖份子，應該是鄭麗君部長。」但真正所要保存的，不只是冰冷死硬的文物，更重要的是背後的脈絡。他也提到，過往自己在體制外爭取鐵道文化保存超過20、30年，如今鐵道文化已經是台灣文化的一部分，很珍惜這次與籌備處團隊一起實現保存台灣鐵道文化。

他認為「國家鐵道博物館」有其絕對必須肩負的責任，讓台灣的鐵道文化有所保存與發揚，對於台灣的鐵道歷史、鐵道文化、鐵道車輛、鐵道技術的保存與展示策略籌劃，將是未來館務核心價值，進而建立台灣鐵道文化保存的技術典範、典藏國家重要鐵道文化資源特色，延伸台灣的鐵道發展脈絡，連結世界產生對話，由內而外建構出全方位的國家鐵道博物館願景，未來亦結合相關領域資源，構建一處有「台灣特色、亞洲領先、世界矚目」的鐵道博物館。

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」正式揭牌！（圖／記者林育綾攝）

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）

今（2）日「國家鐵道博物館籌備處」揭牌暨主任佈達儀式上，文化部蕭宗煌次長也提到，其實我們每個人的生命都和「軌道」有關，而進行國家鐵道博物館的工作，就像是修復「火車頭」，開啟新的歷程。雖然當時留下這個台北機廠，讓台鐵在帳務上虧損許多，不過它將會轉變為國家資產，有了籌備處能更細膩規劃未來。

王國材次長也說，國家鐵道博物館的成立，將會留下許多重要的軌跡，讓後代子孫能夠看見鐵道發展的歷史，希望不只成為亞洲最大，也能成為世界級的鐵道博物館。立委管碧玲也透露，這個「國家鐵道博物館籌備處」這些年來歷經許多「臨門一腳」，包括當時有各界在資源上的搶奪，非常感謝台鐵人、鐵道文資社團、鐵道迷⋯等，各種緣分才促成今日的局面。

▲▼「國家鐵道博物館籌備處」揭牌！洪致文正式就任籌備處主任。（圖／記者林育綾攝）
▲貴賓們也寫下未來對園區全區開放的期許和祝福，留存於「時空膠囊」裡。（圖／記者林育綾攝）

典禮現場也播放籌備處在尚未成立前，已積極著手進行的文物整飭、車輛典藏、修復工程及社會溝通等工作紀錄影像，在交接及揭牌儀式完成後，現場見證轉型過程的貴賓們也寫下未來對園區全區開放的期許和祝福，留存於「時空膠囊」裡，預定於2026年全區開館時，再開啟膠囊內的手稿展示，回顧今日與會貴賓對國家鐵道博物館的想望。

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