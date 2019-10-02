傷患狂湧「急求志工」！看護工作13hrs怨：誰有鳥時間　他半夜抵急診室暖哭了

▲儘管已半夜，醫護仍心急奔往急診室協助！（示意圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／劉維榛報導

宜蘭南方澳跨港大橋斷入海，釀4死悲劇讓全台人難過不已。看著警消漏夜救援，一名部落客回憶，4年前的八仙塵暴意外，大批傷患湧入醫院急救，院方急求志工支援，而醫護們都冷眼相看碎唸，「當我們都沒家人嗎？誰有那種鳥功夫去！」其實大家口是心非，最後下班根本沒回家，直奔急診室協助治療。

經常在PTT媽佛版分享人生無常故事的「BigBrother大師兄」透露，這次南方澳斷橋意外，讓他想起2015年的八仙塵暴事件，當時他在某醫院護理之家工作，不少傷患送來院內搶救，照理來說，他身為看護完全不需插手，但礙於情況危及，人手實在不足，院方需要志工幫忙換藥，「說明了是志工只是單純幫忙，沒有算加班，當然也沒有錢！」

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消息一出，身旁的看護阿姨們各個嗤之以鼻，私下囔囔著「沒錢又不算加班誰要去」、「一天上班十二小時，還要交班開晨會，已經十三小時在醫院，當我們都沒家人嗎？誰有那種鳥功夫去！」而大師兄也碎唸，晚上還要照顧長輩，哪有閒工夫幫病患換藥。

雖然嘴上說不支援，直到大夜下班後，大師兄仍心急奔往急診室，「我還是偷偷跑去參加志工」，而早上那一群阿姨們也有默契聚集在診間裡，其他單位的看護、護理師也現身熱心協助。

「真的是一個奇怪的景象！」這一幕也再次見證台灣最美麗風景是人，大師兄忍不住笑虧，明明大家都抱怨工作很累，哪些人好煩、好想早點下班，「等到真的需要幫忙後，大家又突然義不容辭起來！」大師兄也感動喊話，「或許大家都是口嫌體正直，也或許大家都有一顆做功德的心才會選擇在這邊上班…這就是人性的可愛吧。」

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▲一張卡片溫暖人心！（圖／BigBrother大師兄授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

那一陣子在醫院忙進忙出，其實功勞苦勞早就拋向腦後，畢竟助人為善才是人生最大收穫，大師兄感激表示，「其實說完全不支薪是騙人的，我們得到了這些東西，還有一個被叫傻逼的成就感，所以看到（南方澳橋斷意外）那麼多人在那邊幫忙，真的很敬佩他們，也覺得其實這世界還是有一點所謂正能量的吧！」

至於志工收到實質物體是什麼？充滿正能量的照片曝光，一瓶飲料、二包餅乾、一朵玫瑰花，以及一張暖心的卡片「感謝您勞的付出，你是最美的天使！」可所謂禮輕情意重，大師兄在文末也自我解嘲，「不過在醫院被叫天使是滿開心的啦，在殯儀館就不用惹，我會怕QQ！」

本文內文經BigBrother大師兄授權

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