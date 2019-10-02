坦言組黨後結盟困難　柯文哲：選總統不要有黨比較好選

記者陳家祥／台北報導

郭柯王結盟破局後，三方私底下動作不斷，都對於親民黨的總統大選門票躍躍欲試。台北市長柯文哲說，大家去跟親民黨談不曉得要談什麼，如果是談那張門票的話，變成親民黨做莊，「有買家有賣家，像我們沒有打算要選的就好辦」；柯強調，跟老宋平常關係很好，不要因為誤會導致不爽，要解釋清楚，目標只有這樣。

柯文哲2日在市府受訪時，再度被問到與親民黨間的競合。柯表示，一定會找機會跟宋楚瑜談，「其實我跟老宋交情很好，沒什麼問題，這個私底下談都可以解釋清楚」。

至於何時候跟宋楚瑜見面？柯說，也要人家想要見我啊；而兩人之間是否仍有心結？柯說，「不會啦、不會啦，老人家過幾天就會冷靜」，自己的人事案都是被媒體爆出來緊急善後，才搞成這樣。

而目前郭台銘、王金平也都有意願跟宋楚瑜和親民黨談，是否會擔心互相擠壓？柯文哲先是說不曉得，「大家去跟親民黨談我不曉得要談什麼，是談那張門票嗎？如果這樣的話，變成他是做莊，有買家有賣家」，但像他這種沒有打算要選的就好辦，只是跟老宋平常關係很好，不要因為誤會導致不愉快，要解釋清楚，目標只有這樣。

媒體追問，未來與宋楚瑜見面後，是否會談到立委布局？柯文哲說，「立委是這樣，親民黨也希望說在這場選舉之後能夠繼續存在，這就是每個人都交換一下意見」。

另外，是否有找上王金平主導的民主大聯盟討論不分區立委？柯文哲想了想說，目前沒有，「常常是這樣，到底是誰代表民眾黨去講？這世界很多熱心人士，常常人家說你們的誰來講了什麼，我都說那是誰我都不認識，就我來講我都不知道」。

媒體追問，是否有感受到組了黨後結盟困難？柯文哲坦言，「這當然啊，這就是各為其主，每個黨有每個黨的立場，所以通常…，選總統不要有黨比較好選」。

▲柯文哲媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

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