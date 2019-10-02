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「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

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記者張君豪／台北報導

新竹縣新埔鎮鎮民代表會主席王增基（58歲），日前在天道盟前任盟主「瘋濟公」蕭澤宏告別式現場以桃園新竹知名幫派「風飛沙」董事長身分率眾出席，態度相當高調；但刑事局接獲線報，王增基在地方頻頻介入包含土地開發、暴力討債等暴力犯罪情事，警方歷經半年監控，日前收網逮捕包含王增基以及風飛沙幫眾共15人到案。刑事局調查發現，王男作風兇狠，曾有債務人得知他黑道輩份請他出面仲裁債務，他卻教唆小弟暴力搶走被害人打算用來還債的180萬債務、手段相當惡劣。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊9月30日會同新竹市三分局、新竹市刑警大隊、宜蘭縣三星分局、台北市中正二分局、北市刑大偵一隊、以及新竹縣調查站、南投憲兵隊等單位發動同步搜索，拘提新竹縣新埔鎮民代表會主席，同時具有風飛沙幫董事長身分的王增基，並同步搜索該幫14名成員，專案小組成員查獲改造手槍1把、子彈23發、道具槍1枝、棍棒數枝、愷他命、商業本票、手機、民意代表識別背心及現金台幣440萬元等證物。

▲刑事局逮捕新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基及其風飛沙幫手下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王嫌教唆小弟砸店過程全被監視器錄下成為罪證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊第二隊表示，王增基涉嫌在地方以暴力手段討債、並曾有委託他幫忙喬債的被害人上門請託，他卻教唆小弟以暴力洗劫對方打算用來還債的180萬元現金、另外也曾介入新竹縣芎林工業區的土地開發案；警方指出王嫌在地方行事相當海派、江湖味重、但若遇到對方不配合、或者土地開發遇到釘子戶，就往往出動小弟以暴力手段處理。

警方指出：王增基之前曾因土地合建契約糾紛，涉嫌恐嚇某開發公司經理，一審遭法院以支付20萬元爭取到4年緩刑，王事後竟找來四海幫、風吹砂幫眾亮槍，逼黃簽下100萬元本票及300萬元債權轉移書。黃因無力支付，最後付60萬元現金。

2011年11月間，新埔田新區段徵收案土木標由蔡姓營造公司負責人得標，王增基找上該公司蔡姓負人破口大罵：「你為什麼標那麼便宜？」並嗆聲：「你載一車土要付多少錢給我們？」事後王以地方勢力向廠商強索「一台車要付600元，一毛都不能減」，後因蔡認為應報警處理，王聽到風聲才未追討。

警方蒐證發現王嫌在新竹地區涉及5件加重強盜、恐嚇取財、傷害、恐嚇、妨害自由、毀損等刑案，刑事局日前報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮偵辦，日前收網逮捕包含王增基在內共15人到案說明，警訊後並依涉嫌組織犯罪條例、加重強盜、恐嚇取財、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

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